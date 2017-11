Stand: 04.11.2017 10:00 Uhr

Wenn Polizisten nicht mehr können

von Astrid Wulf

Ein schmuckloser Besprechungsraum der Polizeidirektion Neumünster: Seelsorger Volker Struve sitzt hier mit etwa zehn Polizisten im Stuhlkreis. Er ist Pastor und sein Job ist es, Polizisten im Dienst zu betreuen, egal was ihnen auf der Seele liegt, nicht nur nach schwierigen oder gar dramatischen Einsätzen. Heute ist es ein Workshop für Polizisten mit behinderten Kindern. Hier tauschen sich die Kollegen regelmäßig über ihren anstrengenden Alltag aus, über verständnislose Vorgesetzte und Ärger mit unflexiblen Dienstplänen. Für Personenschützerin Annika von Steinitz sind die regelmäßigen Treffen eine große Stütze. "Es stärkt", sagt die Mutter eines körperlich eingeschränkten Jungen. "Es hilft, sich anderen zu öffnen und auch mit anderen darüber zu sprechen und zu sehen, dass man damit nicht alleine ist."

Mentale Unterstützung mit biblischen Geschichten

Der evangelische Pastor trägt einen lässigen dunkelblauen Pulli, Jeans und derbe, schwarze Boots. Er hat gerade die biblische Geschichte über Elijah vorgelesen. Darüber, nicht aufzugeben und weiterzumachen, auch wenn man scheinbar keine Kraft mehr hat - für viele dieser Kollegen ist das schließlich ein Normalzustand. "Versucht euch mal bitte zu positionieren, innerhalb dieser drei Lebensabschnitte, für die diese biblische Geschichte steht", sagt Struve aufmunternd und zeigt auf drei Zeichnungen, die in der Mitte des Stuhlkreises auf dem Boden liegen. "Ich kann nicht mehr, ich fühle mich gestärkt, oder ich merke: Ich bin im Flow."

Vom Kur- und Urlaubspastor zum Polizeiseelsorger

Videos 02:27 Gewalt gegen Polizisten: Schmerzen bis heute Schleswig-Holstein Magazin Mit "Widerstand gegen die Staatsgewalt" haben Polizisten oft zu tun. Doch die Qualität der Angriffe ist laut Gewerkschaft der Polizei eine andere - Körperverletzungen nehmen zu. Video (02:27 min)

Die Polizisten werden Zeugen von Gewalt in Familien, müssen bei schlimmen Verkehrsunfällen die Nerven behalten oder bei gefährlichen Großdemos für Sicherheit sorgen. Dazu kommen viele Überstunden, dann womöglich Stress in der Familie - nicht nur die Polizisten in diesem Workshop kämpfen täglich gegen eine Vielzahl von Belastungen. Wenn Job und Privatleben an die Substanz gehen, hört Polizeiseelsorger Volker Struve zu. Früher war er im ostholsteinischen Damp als Kur- und Urlaubspastor für Touristen da, seit dreieinhalb Jahren begleitet er nun Polizisten - im alltäglichen Schichtbetrieb oder auf Großeinsätzen wie dem Wacken-Festival. "Dort komme ich schnell mit den Kollegen ins Gespräch", sagt Struve.

Es gibt einige Anlaufstellen für überlastete Polizisten

"Ich erlebe wenig Gejammer über Wochenenddienste und Überstunden", sagt der Polizeiseelsorger in einer Workshop-Pause. Es gehe eher um private Probleme, manche würden auch die Gelegenheit nutzen, um mal über Trauer zu sprechen. Dafür sei bei der Polizei wenig Zeit, sagt Volker Struve: "Man wird im Dienst mit viel dramatischem Tagesgeschehen konfrontiert." Für Polizisten mit Redebedarf gibt es einige Stellen, an die sich die etwa 8.500 Landespolizisten bei Gesprächsbedarf wenden können - Polizeipsychologen, Ärzte und rund 40 psychologisch weitergebildete Polizeikollegen zum Beispiel.

Manche behalten ihre Sorgen für sich - aus Angst um ihre Karriere

Trotzdem gebe es viele Kollegen, die ihre Probleme lieber für sich behalten, sagt Polizistin Birgit Cornehls beim Workshop. Das liege unter anderem an einer bei Polizisten sehr verbreiteten "Augen zu und durch"-Mentalität. "Wir müssen immer in Stresssituationen funktionieren. Wir können nicht mitheulen, nur weil jemand gestorben ist, deswegen machen das viele mit sich selbst oder Kollegen aus." Torsten Jäger, Vorsitzender der Landespolizeigewerkschaft GdP, hat außerdem die Erfahrung gemacht, dass viele um ihre Karriere fürchten, wenn sie bei der Polizei über ihre Sorgen oder psychische Probleme sprechen.

Gewerkschaftschef Jäger: Betreuungsnetz für überlastete Kollegen ist gut

Diese Sorgen seien unbegründet, sagt Torsten Jäger. Deshalb macht er verstärkt Werbung für die Anlaufstellen. Es gebe zwar keine repräsentativen Zahlen, nach Jägers Eindruck lassen sich jedoch immer mehr Polizisten helfen. Auch Polizeiseelsorger Struve hat das Gefühl, dass sich immer mehr Polizisten von sich aus an ihn wenden: "Es scheint sich auch herumgesprochen zu haben, dass der Polizeipastor ganz in Ordnung ist."

