Stand: 22.12.2016 11:19 Uhr

Weihnachten und Silvester bringen volle Straßen

Die Tourismusbranche an der Nord- und Ostseeküste rechnet zu Weihnachten und an Silvester vielerorts mit sehr guten Übernachtungszahlen. An der Ostsee beispielsweise sind Hotels in Timmendorfer Strand, Grömitz oder Lübeck-Travemünde von Weihnachten bis Silvester beinahe ausgebucht, wie NDR 1 Welle Nord berichtet. An der Nordsee sieht es ähnlich aus. Auf Helgoland liegt die Auslastung der Hotelzimmer derzeit bei 90 Prozent. In Büsum gibt es fünf Prozent mehr Buchungen als im vergangenen Jahr. Auf Sylt liegen die Zahlen in etwa auf dem Niveau von 2015: 30.000 bis 35.000 Urlauber erwartet Sylts Bürgervorsteher Peter Schnittgard über Weihnachten und Neujahr.

Fast 26 Millionen Übernachtungen

Auch insgesamt kann sich die Tourismusbranche in Schleswig-Holstein über Zuwächse freuen. In den ersten zehn Monaten 2016 besuchten knapp 6,6 Millionen Menschen das nördlichste Bundesland und damit 4,7 Prozent mehr als im gleichen Zeitraum 2015. Die Zahl der Übernachtungen erhöhte sich laut Statistikamt Nord um 4,4 Prozent auf fast 25,9 Millionen.

Autobahnen voll

Mit den vielen Weihnachts- und Silvesterurlaubern rollt über die Feiertage aber natürlich auch eine Reisewelle auf den Norden zu. Nach Angaben des ADAC sind davon in Schleswig-Holstein vor allem die Autobahnen 1, 7 und 24 betroffen. Bereits heute kann es demnach richtig voll auf den Autobahnen werden, der Höhepunkt wird dann morgen Nachmittag erreicht. Am 24. Dezember sei es dagegen üblicherweise ruhig auf den Autobahnen, so der ADAC.

Bahn setzt auf mehr Mitarbeiter und Fahrzeuge

Auch Bahnfahrer müssen mit Gedränge rechnen. Vor allem am 23. und 26. Dezember sowie am 2. Januar erwartet die Deutsche Bahn (DB) sehr volle Fernzüge - und empfiehlt dringend eine Sitzplatzreservierung. An den Spitzentagen will die DB zusätzliche Mitarbeiter und alle verfügbaren Fahrzeuge einsetzen.

