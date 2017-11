Stand: 07.11.2017 18:58 Uhr

Wechsel an Polizei-Spitze: Grote nennt Gründe

Die bevorstehende Ablösung der Spitze bei der schleswig-holsteinischen Landespolizei ist weiter das beherrschende Thema bei Polizei und Politik im Land. Bislang rätselten viele Experten über die konkreten Hintergründe, warum Innenminister Hans-Joachim Grote (CDU) den Chef der Landespolizei, Ralf Höhs, und den Leiter der Polizeiabteilung im Ministerium, Jörg Muhlack, absetzen will. Am Dienstag unterrichtete Grote vertraulich die Koalitionsfraktionen von CDU, Grünen und FDP. Nach Informationen von NDR 1 Welle Nord soll es mehrere konkrete Vorkommnisse gegeben haben, die Grote zu diesem Schritt bewogen haben. So habe er sich von Informationen abgekoppelt gefühlt. Muhlack habe ihn zum Beispiel weder über die Festnahme eines terrorverdächtigen Syrers im Kreis Herzogtum Lauenburg noch über eine groß angelegte Anti-Terror-Übung in der Lübecker Bucht informiert.

Kabinett und Koalitionsfraktionen informiert

Zuletzt sah sich der Minister vom Informationsfluss über Folgen des jüngsten Herbststurms abgekoppelt. Ein Sprecher sagte auf dpa-Nachfrage zu Grotes konkreten Beweggründen, dass das Innenministerium dazu keinen Kommentar abgebe. "Innenminister Grote hat heute das Kabinett und die Regierungsfraktionen unter Angabe einiger Beispiele vertraulich über Gründe seiner Personalentscheidungen informiert." Dabei habe er noch einmal deutlich gemacht, dass es nicht auflösbare unterschiedliche Auffassungen über die künftige Ausrichtung der Landespolizei gegeben habe.

Ablösung soll zeitnah erfolgen

Bislang hatte Grote seine Personalentscheidung mit unterschiedlichen Auffassungen über die Frage der Polizeiführung und der künftigen Ausrichtung der Landespolizei begründet. Der genaue Zeitpunkt, wann Muhlack und Höhs abgelöst werden sollen, steht noch nicht fest. Aktuell wird laut Innenministerium über Versetzungsmöglichkeiten für die beiden Polizisten gesucht. In Koalitionskreisen wird aber damit gerechnet, dass mit der Versetzung nicht mehr bis zum Abschluss des öffentlichen Ausschreibungsverfahrens gewartet wird.

Nach Versetzungsmöglichkeiten für Muhlack und Höhs wird gesucht

Am Montagabend hatte Grote einer Klausurtagung in Leck im Kreis Nordfriesland teilgenommen. Hier trafen sich Polizeibeamte aus dem höheren Dienst. Bei dem Treffen war die Stimmung angespannt. Nach Informationen des Schleswig-Holstein Magazins konnten einige der Anwesenden die Personalentscheidungen der vergangenen Woche nicht nachvollziehen. Die Beamten sprachen von einem zerrütteten Vertrauensverhältnis zum Innenminister.

