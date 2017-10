Stand: 09.10.2017 16:59 Uhr

Vermisster auf Amrum: Zwei Männer in U-Haft

Während die Suche nach einem auf Amrum vermissten Flüchtling weitergeht, ist der Polizei offenbar ein Fahndungserfolg gelungen. Wie die Staatsanwaltschaft Flensburg am Montag mitteilte, erließ das Amtsgericht Haftbefehl gegen zwei von der Insel stammende Männer. Sie seien bereits am Donnerstag in Chemnitz festgenommen worden. Der 20-Jährige und der 26-Jährige lebten laut Staatsanwaltschaft in einem Haus mit dem vermissten Iraker, von dem es seit April kein Lebenszeichen mehr gibt. Die Polizei geht von einem Tötungsdelikt aus. Nach Angaben der Ermittler könnte es sich um eine Beziehungstat handeln.

Verdächtige tauchen erstmals auf Fähre auf

Weitere Informationen mit Audio Keine Spur von vermisstem Flüchtling auf Amrum Seit über vier Monaten wird auf Amrum ein Flüchtling vermisst. Die Beamten vermuten, dass er Opfer eines Verbrechens geworden ist. Die Suche ist bislang erfolglos. (04.10.2017) mehr

In der vergangenen Woche hatten Einsatzkräfte auf Amrum erfolglos nach dem Leichnam des Flüchtlings gesucht. Die Polizei geht davon aus, dass der Mann die Insel nicht verlassen hat. Er lebte seit knapp zwei Jahren auf Amrum. Die Polizei hatte nach dem Verschwinden im April zunächst öffentlich nach dem Iraker und zwei weiteren Vermissten gesucht. Sie vermutete, dass sie gemeinsam unterwegs sind. Als die beiden anderen Männer auf einer Fähre von Amrum nach Dagebüll wieder auftauchten, konnten sie jedoch keine Angaben zu dem Iraker machen. Vielleicht wollten sie aber auch nicht - denn bei ihnen handelt es sich um die nun Festgenommenen, wie eine Polizeisprecherin NDR 1 Welle Nord bestätigte.

Die Ermittler werten nun die Aussagen aus

Die Männer sitzen in Untersuchungshaft. Derzeit werten die Ermittler die Aussagen der beiden Tatverdächtigen aus. Zum Inhalt der Aussagen wollte eine Polizeisprecherin keine Angaben machen. Die Beamten erhoffen sich offenbar auch weitere Hinweise für ihre Suche nach dem Leichnam.

Neue Entwicklung im Vermissten-Fall auf Amrum NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 09.10.2017 17:00 Uhr Autor/in: Cassandra Arden Seit mehr als vier Monaten wird auf Amrum ein Iraker vermisst. Die Polizei geht von einem Gewaltverbrechen aus. Jetzt haben die Ermittler in Chemnitz zwei Verdächtige festgenommen.







