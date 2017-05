Stand: 12.05.2017 07:46 Uhr

Verletzte bei Raubüberfall in Geesthacht

Große Aufregung gestern Abend in einem Supermarkt in Geesthacht (Kreis Herzogtum Lauenburg): Unbekannte hatten den Laden in der Mercatorstraße am Rande der Stadt überfallen. Nach Angaben der Polizei wurde eine Angestellte bei dem Überfall leicht verletzt.

Der oder die Täter weiter flüchtig

Knapp eine Stunde nach Ladenschluss - um etwa 21 Uhr - schickte die Polizei ein Großaufgebot an Einsatzkräften zu dem Supermarkt. Die Beamten umstellten das Gebäude. Zunächst war unklar, ob der oder die Täter sich noch im Gebäude befanden. Dann kam die Entwarnung: Es waren keine Verdächtigen mehr im Supermarkt. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb erfolglos. Noch ist unklar, was sich genau ereignet hat. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

