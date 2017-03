Stand: 20.03.2017 08:58 Uhr

Vergebliches Warten auf Busse

Sämtliche Busse des Stadtverkehrs in Lübeck und Neumünster bleiben heute wegen eines Warnstreiks in ihren Depots. "An einem Tag beim Stadtverkehr werden gut 150.000 bis 200.000 Fahrgäste befördert, so dass es schon einige Auswirkungen hat", sagte ver.di-Verhandlungsführer Gerhard Mette NDR 1 Welle Nord. Nach dem ersten Warnstreik Anfang des Monats hat die Gewerkschaft die Busfahrer erneut zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen - heute beim Stadtverkehr Lübeck und dem SWN Verkehr in Neumünster, morgen die Beschäftigten der Kieler Verkehrsgesellschaft und von Aktiv Bus Flensburg.

Busfahrer-Streik in vier Städten angekündigt NDR 1 Welle Nord - 18.03.2017 08:00 Uhr Autor/in: Christian Wolf Laut Gewerkschaft ver.di sollen Busfahrer in Lübeck und Neumünster am Montag ihre Arbeit niederlegen. Am Dienstag auch in Kiel und Flensburg.







Gewerkschaft fordert 145 Euro mehr

Die Gewerkschaft will in den stockenden Tarifverhandlungen Druck aufbauen. Ver.di verlangt für die Busfahrer monatlich mindestens 145 Euro mehr. Der Kommunale Arbeitgeberverband hält diese Forderung für überzogen. Bislang gab es drei Verhandlungsrunden. "Unser Ziel ist, dass jetzt endlich ein verhandlungsfähiges Angebot auf den Tisch kommt und wir zum Ende der Tarifrunde kommen", sagte Mette.

Lübeck-Travemünder Verkehrsgesellschaft fährt

Ausgenommen von dem Streikaufruf sind alle Auszubildenden sowie in Lübeck die Beschäftigten der Priwall-Fähre. Die Linien der Lübeck-Travemünder Verkehrsgesellschaft fahren planmäßig. Für Neumünster erklärte SWN-Sprecher Nikolaus Schmidt, dass mit einem kompletten Ausfall des öffentlichen Nahverkehrs zu rechnen ist.

