Verbraucherzentrale warnt vor Fake-Abmahnungen

Die Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein warnt vor falschen Abmahnungen. Inzwischen hätten sich mehr als 100 Betroffene an die Verbraucherschützer gewendet und um Hilfe gebeten, so ein Sprecher. Die Fälschungen werden per E-Mail verschickt und erwecken den Anschein, von der bekannten Münchener Abmahn-Kanzlei "Waldorf Frommer" zu kommen. In dem Schreiben wird Empfängern vorgeworfen, illegal ein Fotobearbeitungsprogramm heruntergeladen zu haben. Dafür sollen etwa 4.000 Euro gezahlt werden.

Mehr als 100 Betroffene haben sich an die Verbraucherzentrale gewendet, weil sie falsche Abmahnungen per Mail erhalten haben. Betrüger fordern 4.000 Euro von den Empfängern.







Kanzlei "Waldorf Frommer" erstattet Anzeige

Die Kanzlei, in deren Namen die vermeintlichen Abmahnungen verschickt werden, warnt auf der eigenen Homepage vor den "Fake-Mails". Die darin genannten Informationen seien "allesamt falsch. Es handelt sich somit um Fälschungen, die offenkundig betrügerischen Zwecken dienen." In einem Beispiel, das die Kanzlei veröffentlicht hat, geben sich die Absender als rechtliche Vertreter der "Adobe Systems Software Ireland Limited" aus. "Waldorf Frommer" hat angekündigt, Anzeige zu erstatten.

Echte Abmahnungen kommen per Post

Empfänger sollten die Mails ignorieren, kein Geld überweisen und keinen Link oder Anhang öffnen. Dahinter könnte sich ein Virus verbergen. Nach Angaben der Verbraucherzentrale kämen echte Abmahnungen immer per Post. Außerdem haben sie mehrere Anlagen, unter anderem einen Gerichtsbeschluss.

