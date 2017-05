Stand: 11.05.2017 21:19 Uhr

Verbotene Schüsse auf Rehe und Co.

Sie kommen meist nachts und schießen auf Wildschweine, Rehe oder Hirsche. Danach sind sie ganz schnell wieder weg: Wilderer. Davon gibt es in Schleswig-Holstein eine ganze Menge. Laut Kriminalstatistik wurden im vergangenen Jahr 162 Fälle angezeigt. Das sind 13 mehr als im Jahr davor. Die Dunkelziffer dürfte nach Ansicht des Landesjagdverbandes aber deutlich höher sein.

Übergriffe von Wilderern nehmen zu Schleswig-Holstein Magazin - 11.05.2017 19:30 Uhr Die Zahl der Übergriffe durch Wilderer hat in Schleswig-Holstein immer mehr zugenommen. Oft werden die Tiere aus Jux und Dollerei geschossen und dann einfach liegen gelassen.







4,5 bei 2 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Schießen und wegfahren

Auch auf einem Feld bei Leck (Kreis Nordfriesland) hat jüngst ein Unbekannter eine Ricke erschossen. Das Tier war trächtig. Es verendete elendig. "Die Rikke lag im Wundbett und hatte die Erde ziemlich zerwühlt. Sie war noch ein bisschen warm, als ich kam", berichtet der örtliche Jagdpächter Karsten Lützen. Mit einem Kleinkalibergewehr wurde es getötet - eine Waffe, die nach seinen Angaben kein gemeldeter Jäger benutzen würde. Der Wilderer hatte die Ricke möglicherweise aus dem Auto geschossen.

Tötungslust und Habgier

Warum tun Menschen das? In vielen Fällen ist es wohl einfach die Lust am Töten. Manchmal steckt auch Habgier dahinter: Vor Weihnachten zum Beispiel bringe ein Kilo Rehrücken gutes Geld, sagt Andreas Schober vom Landesjagdverband Schleswig-Holstein. Er warnt davor, dass das illegale Töten nicht nur Qualen für die verendenden Tiere bedeutet, sondern auch Menschen gefährden kann. Im Fall Leck beispielsweise wurde der Schuss in unmittelbarer Nähe zu Wohnhäusern abgegeben. "Das Geschoss kann durchaus Fenster durchschlagen und Menschen verletzen oder auch töten. Kein Jäger dürfte hier schießen. Das wäre gesetzlich verboten", unterstreicht Schober.

Dreiviertel der Fälle aufgeklärt

Der Landesjagdverband ruft die Bevölkerung auf, aufmerksam zu sein. Wenn nachts ein unbekanntes Auto durch den Wald fährt oder dort vermummte und bewaffnete Menschen unterwegs sind, sollten Beobachter das melden. Wilderern droht eine Haftstrafe bis zu fünf Jahren. Die Aufklärungsquote lag nach Angaben der Landespolizei in Schleswig-Holstein im vergangenen Jahr bei knapp 76 Prozent.

Dieses Thema im Programm: Schleswig-Holstein Magazin | 11.05.2017 | 19:30 Uhr