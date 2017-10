Stand: 16.10.2017 06:00 Uhr

Unternehmen will 24 mal täglich nach Sylt fahren

von Simone Steinhardt

Von rund 70 auf über 600 Autos pro Tag in den Hauptverkehrszeiten - das ist die Bilanz der Railroad Development Corporation (RDC) knapp ein Jahr nach dem Betriebsstart. Der US-amerikanische Autozuganbieter fährt seit Herbst 2016 nach Sylt - als zweiter Anbieter neben dem Sylt Shuttle der Deutschen Bahn. Doch der Start war holprig: Eigentlich hätte der blaue Zug bereits mit dem Fahrplanwechsel im Dezember 2015 neben dem Sylt Shuttle über den Hindenburgdamm rollen sollen. Durch technische Probleme, fehlende Waggons und Loks wurde der Start immer wieder verschoben, bis es am 18. Oktober vergangenen Jahres schließlich losging. "Anfangs war die Akzeptanz mit einer Auslastung von weniger als zehn Prozent gering", sagt RDC-Deutschland-Geschäftsführer Markus Hunkel über die Anfänge. Trotzdem sollen bald 24 statt wie bisher zwölf Züge täglich nach Sylt fahren.

Kunden mussten sich erst an zweiten Anbieter gewöhnen

Zu Beginn pendelte der blaue Autozug häufig nur mit wenigen Fahrzeugen beladen zwischen Sylt und dem Festland. Als Grund dafür nennt Markus Hunkel vor allem das Wegeleitsystem. "Anfangs haben uns die Fahrgäste ja schlicht nicht gefunden, weil es überhaupt keine erkennbare Ausschilderung gab", meint der RDC-Deutschland-Chef. Auch an die im Vergleich zum Sylt Shuttle schlicht anmutenden, einstöckigen Waggons des Konkurrenten mussten sich viele Fahrgäste wohl erst gewöhnen. Die Abfahrtszeiten in den frühen Morgen- und späten Abendstunden lockten ebenfalls nicht viele Gäste hinter dem Ofen hervor. Zudem hatte sich RDC Deutschland in dem komplizierten Vergabeverfahren lediglich zwölf Fahrten täglich zwischen Sylt und dem Festland sichern können.

Mehr Personal und mehr Fahrten

RDC-Züge fahren bald doppelt so häufig NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 16.10.2017 08:00 Uhr Autor/in: Simone Steinhardt Nach einem holprigen Start läuft es mittlerweile richtig gut für die RDC-Autozüge auf dem Hindenburgdamm. So gut, dass die Züge bald 24 statt 12 Mal am Tag fahren.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Inzwischen sind viele Kinderkrankheiten beseitigt. "Wir haben uns nachhaltig am Markt etabliert und fahren jetzt stabil. Am Kundenfeedback können wir ablesen, dass wir auch dem richtigen Weg sind", freut sich Markus Hunkel. Im Lauf des Jahres wurde unter anderem das Wegeleitsystem verbessert. "Wir sind aber immer noch nicht da, wo wir hin wollen", sagt er. Ziel sind große, digitale Anzeigetafeln, die Ende November schon vor den Verladeterminals in Niebüll und Westerland aufgestellt werden sollen. Derzeit weisen noch analoge Hinweistafeln den Weg zu den Verladespuren des blauen Anbieters.

Doppelstöckige Waggons in der Entwicklung

"Zudem haben verschiedene Marketing- und Vertriebsmaßen dazu geführt, unseren Marktanteil deutlich zu erhöhen. In den Sommermonaten und am Wochenende lag unsere Auslastung bei mehr als 50 Prozent", freut sich Markus Hunkel. Zu den Änderungen gehören unter anderem Tickets, die im Internet buchbar sind, und Zugreservierungen. Außerdem will der RDC-Deutschland-Chef nicht nur Personal aufstocken, sondern lässt auch doppelstöckige Waggons entwickeln - obwohl das Unternehmen derzeit noch nicht profitabel ist. "Die Entwicklung zählt - und die ist positiv", meint Markus Hunkel. Das bedeutet für die Fahrgäste: Von Ende März an rollt der blaue Autozug statt zwölf mal täglich dann 24 mal pro Tag zwischen Sylt und Niebüll.

Weitere Informationen Bahn-Konkurrent: Erster RDC-Autozug verlässt Sylt Autozug Sylt oder Sylt Shuttle: Wer mit seinem Auto zwischen der Nordseeinsel und dem Festland pendelt, hat nun die Wahl zwischen zwei Anbietern. Das Angebot ist aber noch eingeschränkt. (18.10.2016) mehr Sylt: RDC klagt über fast leere Autozüge Seit Herbst fährt mit RDC ein zweiter Autozuganbieter nach Sylt. Doch für den privaten Konkurrenten der Deutschen Bahn läuft es schlecht - auf manchen Zügen stehen nur sieben Autos. (21.12.2016) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 16.10.2017 | 08:00 Uhr