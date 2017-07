Stand: 15.07.2017 17:01 Uhr

Unter Volldampf mit der Bahn nach Sylt von Lukas Knauer

"Ich hab mit einer Modelleisenbahn angefangen und fahre jetzt das Original" - sagt Matthias Schmidt und muss schmunzeln. Der 56-Jährige arbeitet für die Arbeitsgemeinschaft "Nostalgiezugreisen" und begleitet am Sonnabend den Sonderzug von Hamburg nach Westerland auf Sylt. Mit seiner orangenen Warnweste kann man ihn im Zug nicht übersehen. Zu überhören ist er aber auch nicht. Alles, was er über das Eisenbahnfahren erzählt, strotzt nur so vor Begeisterung.

13 Waggons, 4,5 Tonnen Kohle und 25 Kubikmeter Wasser

Schmidt steht in einem der 13 Waggons aus den 30er-Jahren, die über die Gleise der Marschbahnstrecke rattern. Seit kurz vor sieben Uhr sind er und seine Kollegen unterwegs. "Organisation ist alles", sagt Schmidt. Sie haben etwa 4,5 Tonnen Kohle geladen und 25 Kubikmeter Wasser im Tank. Auf Sylt müssen sie noch einmal so viel Wasser aufnehmen. "Da rückt dann extra die Feuerwehr aus Tinnum an, um uns zu helfen", sagt Schmidt.

Die Eisenbahnfans aus der Holzklasse

Einen Waggon weiter sitzt Volker Treske aus Kiel. Der 58-Jährige ist echter Eisenbahnfan. "Ich bin heute Morgen um vier Uhr aufgestanden, damit ich den Sonderzug in Hamburg erwische." Er genießt die Fahrt in den historischen Wagen. "Da merkt man noch, dass man wirklich Bahn fährt." Kein Wunder. Er sitzt in der Holzklasse. Und die macht ihrem Namen alle Ehre. Die Fahrgäste sitzen auf einfachen Pritschen. Einige ältere Damen und Herren haben deshalb Sitzkissen von zu Hause mitgebracht.

"Nicht auf die Schiffe schiffen!"

Unterdessen bahnt sich Reiseleiter Matthias Schmidt seinen Weg von Abteil zu Abteil. Es rattert und schaukelt, aber das gehöre einfach zum echten Eisenbahnfeeling dazu, meint Schmidt. Vorhin hätten sie den Nord-Ostsee-Kanal überquert, erzählt er. "Da mussten wir die Klos verschließen, weil ja alles durch ein Loch im Boden auf den Gleisen landet." Deshalb lautete vorhin auch die Devise: "Nicht auf die Schiffe schiffen!", ruft der 57-jährige und lacht laut auf.

Diese Lok kann vorwärts wie rückwärts

In Niebüll hält der Zug ein letztes Mal vor dem Hindenburgdamm. "Hier wird die Strecke einspurig - außerdem haben alle anderen Züge Vorrang." Sagt ein Mann in Reichsbahn-Uniform und roter Schärpe um den Oberkörper. Roland Stübbe ist Zugchef heute: "15 Minuten Aufenthalt - bitte bleiben sie auf dem Bahnsteig und laufen Sie nicht weg."

Ein Großteil der 550 Fahrgäste nutzt die Zwangspause und schaut sich die Dampflok 78-468 aus nächster Nähe an. Drei Männer steigen aus dem Führerhaus und beantworten bereitwillig die Fragen der Fahrgäste. "Müssen sie eigentlich nachher im Bahnhof Westerland rangieren?", fragt ein Mann mit Schnurrbart. "Nein", antwortet Lokführer Stephan Jeggle und wischt sich den Ruß von der Stirn. "Diese Lok kann vorwärts wie rückwärts mit der gleichen Geschwindigkeit fahren, etwa 90 Kilometern pro Stunde." Normalerweise zieht diese Lok sechs Reisezugwagen, heute sind es 13. "Die Nachfrage war einfach so groß", sagt Zugchef Stübbe, "deshalb mussten wir auch noch eine Diesellok anhängen, die schiebt dann von hinten."

8,1 Kilometer über den Hindenburgdamm

Dann geht es auch schon wieder weiter. Das Highlight der Strecke: Der Hindenburgdamm - 8,1 Kilometer durch das Wattenmeer. Die meisten Fahrgäste hält es nun nicht mehr in ihren Kabinen. Draußen auf den Podesten, zwischen den Wagen, stehen sie dicht gedrängt, schießen Fotos oder genießen einfach nur den Fahrtwind. Ab und an stößt die Dampflok auch mal einen Stoß Ruß aus - wer nicht aufpasst, bekommt eine Ladung per Fahrtwind ins Gesicht. Aber es lohnt sich: Die Priele, die das Watt durchziehen, spiegeln das Sonnenlicht und erzeugen ein Funkeln und Glitzern auf der Wasseroberfläche.

Ankunft in Westerland - 20 Minuten zu früh

Wenige Minuten später fährt der Sonderzug dann im Bahnhof Westerland ein - zwanzig Minuten früher als gedacht. Zugchef Roland Stübbe ist zufrieden. "Jetzt müssen wir erst mal den Wassertank nachfüllen und danach erkunden wir noch ein bisschen die Insel." Es bildet sich wieder eine Menschentraube um den Mann in Reichsbahnuniform: "Ich weiß schon was Sie fragen wollen: Abfahrt ist heute Abend um halb sechs - aber seien sie doch bitte etwas früher da!"

