Unfall mit Segeljacht im Kreis Schleswig-Flensburg

Ein Autofahrer hat am Montagmittag auf der B 199 im Kreis Schleswig-Flensburg einen folgenschweren Unfall verursacht. Der Mann war mit seinem Ford von Steinbergkirche Richtung Gelting unterwegs und geriet in einer Rechtskurve in den Gegenverkehr. Dort streifte er ein Gespann, auf dem eine Segeljacht transportiert wurde. Der Ford prallte dabei auch gegen die Stützen des Trailers und beschädigte diese. In der Folge rutschte die Segeljacht auf die Straße und blieb auf der Seite liegen. Der Unfallverursacher wurde leicht verletzt. Nach Polizeiangaben war er vermutlich betrunken.

B 199 stundenlang gesperrt

Zunächst wurde der Verkehr wechselseitig an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Nach Beginn der Bergungsarbeiten mithilfe eines Krans wurde die B 199 dann in beide Richtungen gesperrt. Die Sperrung dauerte bis in den Nachmittag hinein. Der Zeitwert der Jacht lag laut Polizei bei rund 220.000 Euro. Der Schaden beim Auto liegt bei rund 20.000 Euro. Die rund acht Tonnen schwere Segeljacht war eigentlich bereit für den Winterschlaf, sie sollte in der Gemeinde Niesgrau ins Winterlager kommen.

