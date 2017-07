Stand: 13.07.2017 09:29 Uhr

Unfall auf A 1: Lkw muss geborgen werden

Ein Lastwagen ist am Morgen auf der Autobahn 1 bei Bargteheide (Kreis Stormarn) umgekippt. Laut Autobahnpolizei prallte der mit Zement beladene Laster gegen ein Auto und kippte nach links auf die mittlere Leitplanke. Sowohl der Lkw-Fahrer als auch der Autofahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Es gibt Behinderungen in beide Richtungen.

Lkw-Unfall auf der A 1 NDR 1 Welle Nord Nachrichten für Schleswig-Holstein Am Morgen kollidiert auf der A 1 bei Bargteheide ein Zementlaster mit einem Kleinwagen. Der Verkehr wird an der Unfallstelle vorbeigeleitet.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Beim Trinken verschluckt und Lenkrad verrissen

Nach bisherigem Ermittlungsstand wollte der 59 Jahre alte Fahrer kurz vor dem Rastplatz Buddikate etwas trinken. Er verschluckte sich jedoch, verriss das Lenkrad und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Lkw fuhr über alle drei Fahrstreifen und stieß mit dem Opel einer 26-Jährigen zusammen. Schließlich landete der Zementlaster in der Mittelleitplanke und kippte um.

Bergung wird dauern

Beim Trinken verschluckt: Unfall auf der A 1 NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 13.07.2017 10:00 Uhr Autor/in: Tobias Senff Er wollte einen Schluck trinken und verriss dann sein Lenkrad: Ein Lkw-Fahrer hat einen Unfall auf der A 1 beim Rastplatz Buddikate verursacht. Die Bergungsarbeiten laufen.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Der Lkw wird zurzeit geborgen. Wie lange dies dauern wird, ist noch nicht klar. Richtung Norden wird der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt. In Richtung Süden stehen zwei Fahrstreifen zur Verfügungen. Dennoch geht die Polizei davon aus, dass sich die Bergung etwas hinziehen kann. Der Verkehr wird am verunglückten Lkw vorbeigeleitet. Die Autos stauen sich in beide Richtungen auf mehreren Kilometern.

Lkw muss nach Unfall auf A 1 geborgen werden







Links Verkehrsmeldungen für Schleswig-Holstein Staus, Baustellen, Gefahrenhinweise und Behinderungen auf den Straßen - die aktuelle Verkehrslage in Schleswig-Holstein. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 13.07.2017 | 08:00 Uhr