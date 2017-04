Stand: 11.04.2017 14:08 Uhr

Unerlaubte Wahlwerbung? CDU reicht Klagen ein

Die CDU hat beim Landesverfassungsgericht Klagen gegen Bildungsministerin Britta Ernst und einen Brief von Innenminister Stefan Studt (beide SPD) eingereicht. Der Vorwurf der Christdemokraten: Die beiden SPD-Minister sollen verfassungswidrige Wahlwerbung gemacht haben. Der CDU bleibe keine andere Möglichkeit als eine Klärung vor dem Landesverfassungsgericht, begründete CDU-Landeschef Daniel Günther den Schritt. Ganz offenkundig fehle es den der SPD angehörenden Mitgliedern des Kabinetts mit dem Ministerpräsidenten an der Spitze am nötigen Respekt vor der staatlichen Neutralitätspflicht im Wahlkampf, so Günther.

Studt versprach Beamten weniger Arbeitszeit

Konkret geht es um zwei Schreiben: Studt hatte den Mitarbeitern der Polizei im (hausinternen) Intranet geschrieben, er und Ministerpräsident Albig hätten sich grundsätzlich darauf verständigt, die Arbeitszeit der Beamten schrittweise zu reduzieren - nach der Landtagswahl. Ernst hatte in einem Schreiben an Schulleiter, Lehrer, Eltern und Schüler nicht nur eine Erfolgsbilanz gezogen, sondern auch darauf hingewiesen, dass die Regierungskoalition mehr Lehrerstellen geschaffen habe als von der Vorgängerregierung vorgesehen.

Juristische Rückendeckung für CDU-Vorwürfe

Günther hatte der Landesregierung daraufhin unerlaubte Wahlwerbung vorgeworfen. Der wissenschaftliche Dienst des Landtages gab diesem Vorwurf jüngst juristische Rückendeckung. Einige Passagen in den beiden Schreiben verstießen gegen das Gebot äußerster Zurückhaltung im Wahlkampf, hieß es in dem Gutachten des wissenschaftlichen Dienstes.

Grüne und SSW distanzierten sich

Der Parteichef der SPD, Ralf Stegner, hatte im Landtag zwar eingeräumt, dass einige Formulierungen in den Schreiben nicht geschickt gewesen seien. Dennoch tauge der Fall nicht zum Skandal. Grüne und SSW hatten sich von den Schreiben der SPD-Minister distanziert.

