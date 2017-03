Stand: 29.03.2017 09:47 Uhr

Umzug in historische Villa endet mit Albtraum von Silvana Gardenal

Klaus Bucherer ist Tierarzt im Ruhestand und hatte in ganz Deutschland nach seinem Traumgrundstück gesucht. Im Jahr 2010 fand er es: ein denkmalgeschütztes Haus auf einer kleinen Halbinsel im Ratzeburger Domsee. Die mehr als 100 Jahre alte "Kapitänsvilla" ist zwar direkt an einer Bundesstraße gelegen, dafür aber mit einem großen, ruhigen Garten zum See. Mit Frau und Tochter zog der 61-Jährige von Konstanz am Bodensee in den hohen Norden. Doch keine zwei Jahre später musste die Familie ihre Zelte wieder abbrechen. Denn offenbar durch Erschütterungen bei Bauarbeiten entstanden massive Schäden an dem Gebäude. Inzwischen hat Bucherer die Stadt Ratzeburg auf Schadenersatz verklagt. Streitwert: mindestens 900.000 Euro. Im Juli verhandelt das Landgericht Lübeck den Fall.

Eigentümer machte sich erstmal keine Sorgen

Von den geplanten Brückenbauarbeiten vor seiner Haustür für den Ausbau der B 208 wusste Bucherer von Anfang an. Aber er habe sich deswegen keine Sorgen gemacht. "Die Stadt hat mir zugesichert, dass bei den Bauarbeiten so schonend gearbeitet wird, dass dem Haus nichts passieren würde, dass eine ordentliche Beweissicherung gemacht wird." Als Bucherer die Kapitänsvilla kaufte, hatte sie nur einige übliche, altersbedingte Risse an den Wänden und in einigen Fugen.

Breiter Spalt zwischen Treppe und Hauswand

Heute sind die Wände von Rissen übersät, der Putz bröckelt, der Fußboden ist schief. An einer Stelle im Treppenhaus zum Dachboden wackelt die Wand, wenn man dagegen drückt. Denn hier ist an der doppelt gemauerten Außenwand des Hauses die Innenseite gebrochen. Damit nicht genug: Die Treppe zur Haustür hat sich komplett vom Gebäude gelöst, es klafft ein fast zehn Zentimeter breiter Spalt zwischen den Stufen und der Hauswand.

"Die Möbel haben praktisch getanzt"

Im Keller hat Bucherer in einer Ecke den Boden aufgestemmt und den vermutlich größten Schaden sichtbar gemacht: In einem gut einen halben Meter tiefen Loch steht das Wasser - ein Zeichen dafür, dass Fundament gebrochen sei, sagt er. Und Bucherer ist sicher, dass die starken Erschütterungen bei den Brückenbauarbeiten der Grund für all diese Schäden sind. "Es war unvorstellbar, wie es in diesen Monaten hier im Haus zuging: Die Möbel haben praktisch getanzt in den Zimmern, die Gläser haben gewackelt in den Schränken." Er habe von Tag zu Tag gesehen, wie das Haus immer mehr litt.

Völlig widersprüchliche Gutachten zur Schadenshöhe

Gutachter rieten der Familie, aus Sicherheitsgründen lieber auszuziehen. Also brach die Familie ihre Zelte im Norden wieder ab und kehrte zurück in die süddeutsche Heimat - nicht einmal zwei Jahre nach dem Umzug von Konstanz nach Ratzeburg. Der Sachverständige der Stadt dagegen hält diesen Schritt für nicht notwendig. Aus seinem Beweissicherungsgutachten, das NDR 1 Welle Nord und Schleswig-Holstein Magazin vorliegt, geht hervor, dass nur Malerarbeiten, Ausbesserungen und kleinere Instandsetzungen notwendig sind - für geschätzt insgesamt rund 35.000 Euro. Doch mehrere Gutachten, die Bucherer selbst in Auftrag gegeben hat, ergeben eine viel höhere Schadenssumme: 250.000 bis 400.000 Euro. Das liegt vor allem an den Schäden am Fundament, denn laut Bucherers Gutachten müsste das alte Haus komplett neu gegründet werden. Zum Streit über die Schadenshöhe wollte sich die Stadt Ratzeburg nicht äußern. Der Bürgermeister verwies zur Begründung auf das laufende Verfahren.

Pflastersteine stark abgesackt

Ärger gibt es auch um die Außenanlagen der Kapitänsvilla. Weil Bucherer während der Bauarbeiten einen Teil seines Grundstücks für Fahrzeuge, Behelfsbrücken und Material zur Verfügung gestellt hatte, baute ihm die Stadt Ratzeburg eine neue Zufahrt, mit Lärmschutzwand, einem automatischen Tor und neuen Gartenanlagen. Im Februar dieses Jahres war in einer Mitteilung des Bürgermeisters zu lesen, dass diese Arbeiten "fachgerecht" fertiggestellt worden seien. Doch Tatsache ist: Das neue Tor klemmt, das Fundament der Lärmschutzwand ragt am Hang zum See ins Leere und die gerade einmal ein Jahr alte, stark abschüssige Zufahrt bereitet ebenfalls Sorgen. Hier sind die Pflastersteine der Zufahrt laut Bucherer bereits um vier Zentimeter abgesackt.

Besonders pikant daran: Bucherer hatte die Stadt darauf hingewiesen, dass der Schotter für die Zufahrt ungeeignet sei und die Stabilität der Rampe gefährde. Nach Informationen von NDR 1 Welle Nord und dem Schleswig-Holstein Magazin hat die Stadt die Zufahrt pflastern lassen, obwohl Belastungstests gezeigt hatten, dass der Untergrund ungeeignet ist.

Bei NDR Dreharbeiten ein kleines Problem gelöst

Zu allem Überfluss gibt es noch eine Posse um eine Straßenlaterne. Sie wurde vor die einzige Einfahrt zum Grundstück gebaut und stand dort fast zwei Jahre lang. Doch nun ging plötzlich alles ganz schnell: Einen Tag nach einer schriftlichen NDR Anfrage dazu wurde die Laterne versetzt, ausgerechnet während der Dreharbeiten fürs Schleswig-Holstein Magazin.

