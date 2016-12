Stand: 28.12.2016 09:29 Uhr

Überall klingeln Telefone: Alltag in der Leitstelle von Anne Passow

"Von wo genau rufen Sie an?" Konzentriert sitzt die junge Polizistin am Telefon und nimmt den Notruf entgegen. Eine Autofahrerin meldet sich über 110 von einer Landstraße bei Kaltenkirchen. Vor ihr fahre ein Laster mit schiefer Ladung, sagt sie. "Wir schicken ein Auto raus", antwortet die Polizistin und gibt die Info an ihren Kollegen weiter, der im Rechner nachguckt, welcher Streifenwagen gerade in der Nähe ist.

Sie sind rund um die Uhr da













Zwischen 300 und 700 Notrufe in 24 Stunden

Überall klingeln die Telefone in der Kooperativen Regionalleitstelle West in Elmshorn (Kreis Pinneberg). Schief geladene Laster, Unfälle, Ruhestörung, Einbrüche - das "normale Tagesgeschäft", bilanziert Jörg Franck. Der Dienstgruppenleiter behält an diesem Nachmittag den Überblick über seine sechs Kollegen. Sie nehmen die 110-Notrufe aus den Kreisen Pinneberg, Dithmarschen, Steinburg und Segeberg entgegen und schicken die Streifenwagen raus. Zwischen 300 und 700 Notrufe gehen hier innerhalb von 24 Stunden ein. Hinter einer Scheibe sitzen die Kollegen von der Rettungsleitstelle. Seit sechs Jahren gibt es die Kooperation.

Fünf Bildschirme im Blick

"Die Zusammenarbeit klappt super. Wenn beispielsweise Menschen wegen eines Feuers die 110 anrufen, stellen wir sie zum Teil direkt durch", sagt Franck. Er steht an seinem Schreibtisch. An fünf Bildschirmen kann er zum Beispiel sehen, wo welche Einsatzwagen gerade unterwegs sind. Eine Karte hilft ihm und seinen Kollegen, die jeweiligen Anrufer zu lokalisieren - und zum Beispiel zu schauen, ob es in der Nähe einen Abschleppdienst oder einen Glaser gibt. Letzteres könnte unter anderem einem Einbruch wichtig sein.

Leute klauen Geschenke

Kontrollraum Weihnachten Energieversorger, Rettungsdienste, Polizei oder Autobahnmeisterei sind natürlich auch an Weihnachten im Einsatz. Einige Leitstände sind sogar rund um die Uhr besetzt - doch eigentlich für die Öffentlichkeit tabu.



Wir durften hinter die Kulissen schauen. Rund um die Feiertage stellen wir bei NDR.de die Menschen vor, die dazu beitragen, dass alle anderen Schleswig-Holsteiner entspannt feiern können.

"Im Moment haben wir es vermehrt mit Ladendiebstählen zu tun", sagt Franck. Typisch für die Jahreszeit. "Die Leute klauen tatsächlich die Geschenke, die sie zu Weihnachten verschenken wollen", erzählt der Dienstgruppenleiter. Außerdem gebe es zurzeit vermehrt Einsätze, weil es auf Weihnachtsfeiern zu Streitereien komme, meistens nachdem zuvor viel Alkohol geflossen sei. "Mehr Suizidgeschichten haben wir auch", meint Frank.

In der dunklen Jahreszeit - und gerade um Weihnachten herum, würden die Menschen depressiver. Meistens wählen aber nicht die Menschen, die sich umbringen wollen, selbst die 110. "Meistens bekommen wir den Notruf aus dem Umfeld. Dann heißt es: Meine Freundin hat über WhatsApp geschrieben: Ich will nicht mehr", berichtet Franck. Nicht immer stecke eine ernste Suizidabsicht dahinter. "Ernst nehmen müssen wir aber trotzdem jeden Anruf."

Handyortung beantragen

Tatsächlich kommt auch an diesem Tag so ein Notruf rein: Jemand kündigt an, sich umbringen zu wollen. "Wir wissen nicht, wo die Person ist, haben aber die Handynummer", meint Franck. Über den Richter muss er nun die Handyortung beantragen. "Das geht relativ schnell", sagt der 52-Jährige und schickt ein Fax los. "Danach wissen wir aber nur, wo der nächste Handymast steht. Wenn das mitten in einer Stadt ist, kann es schwierig werden, die Person zu finden", berichtet sein Kollege Michael von Malottki, der hier Leitstellenführungsbeamter ist. Dann müsse man herausfinden, bei welchen Bekannten die Person zum Beispiel sein könnte.

Karte: Polizeiliche Leitstellenstruktur

Anrufe aus der Psychiatrie

Sehr oft, so von Malottki, riefen auch Menschen mit Problemen an, für die die 110 eigentlich nicht vorgesehen sei. Angefangen von Scherzanrufen über Menschen, die ihren Autoschlüssel verloren haben, bis hin zu Anrufen aus der Psychiatrie. "Da heißt es dann oft: Ich fühl' mich hier nicht wohl. Ich will hier raus. Und wir müssen den Menschen erklären, dass wir darüber nicht entscheiden können." Oft wählten die Leute auch den Notruf, weil sie einfach nicht wüssten, wo sie anrufen sollten. "Letztens hat jemand eine Duldung für einen Asylbewerber auf der Straße gefunden und wollte wissen, wo er die abgeben müsse", erzählt von Malottki. Dem Mann habe man dann den Weg ins Fundbüro erklärt.

Immer wieder Einbrecher auf dem Dachboden

Dann gibt es da noch eine Dame aus dem Kreis Dithmarschen, die sich fast täglich in der Regionalleitstelle in Elmshorn meldet. "Sie erzählt uns jedes Mal, dass Einbrecher auf ihrem Dachboden seien", sagt von Malottki. Einmal habe die Frau jedoch drei Tage hintereinander nicht angerufen. "Da haben wir uns echte Sorgen gemacht und gleich Kollegen zum Nachgucken hingeschickt." Und tatsächlich: Die Frau war gestürzt, kam dann mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. Ob Anrufe wirklich unsinnig sind, lässt sich also gar nicht immer von Anfang an sagen.

Besser einmal zu viel als einmal zu wenig

Auch der Laster mit der schiefen Ladung war übrigens gar nicht gesetzeswidrig unterwegs. "Unsere Kollegen haben sich das angeguckt. Die Ladung war ein bisschen verrutscht, aber es war nicht gefährlich", sagt die junge Polizistin. Dass die Autofahrerin die 110 gewählt hat, findet von Malottki aber in Ordnung. Er ist der Ansicht: "Besser einmal zu viel unsere Nummer anrufen als einmal zu wenig."