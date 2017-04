Stand: 24.04.2017 14:48 Uhr

Traumaambulanz: Schnelle Hilfe für Flüchtlinge

Bombenangriffe, Gewalt, Krankheiten - Flüchtlinge kommen nicht selten mit traumatrischen Erinnerungen nach Deutschland. In Schleswig-Holstein kümmern sich Experten des Uni-Klinikums in Kiel und Lübeck um diese Menschen. Heute weihte Sozialstaatssekretärin Annette Langner (SPD) einen Neubau der Traumaambulanz ein. "2015 sind allein 30.000 Flüchtlinge nach Schleswig-Holstein gekommen", sagte die Leiterin des Ambulanzzentrums ZIP, Sibylle Wilms. "Man kann davon ausgehen, dass mehr als die Hälfte an mindestens einer psychischen Störung leidet, 20 Prozent sind - konservativ geschätzt - traumatisiert, leiden unter einer postraumatischen Belastungsstörung."

Neue Räume für die Kieler Traumaambulanz NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 24.04.2017 17:00 Uhr Autor/in: Nagel, Christian Mehr als 800 Flüchtlingen hat die Kieler Traumaambulanz 2016 geholfen. Mittlerweile arbeiten die Mitarbeiter in einem Neubau. Der wurde am Montag offiziell eingeweiht.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Schwerpunkt Flucht und Migration

Schon seit den 1990er Jahren behandeln Experten der Uniklinik Flüchtlinge, die an einem Trauma leiden. Als vor zwei Jahren immer mehr Menschen nach Deutschland flohen, stieg auch der Bedarf an psychiatrischer und psychologischer Betreuung. Mit Unterstützung des Landes sei die Traumaabulanz mit dem Schwerpunkt "Flucht und Migration" entstanden, sagte Wilms. "Wir haben immer eine Therapie zu dritt. Wir brauchen Dolmetscher, wir brauchen viele Sozialarbeiter."

Den Menschen zu helfen sei extrem wichtig, auch um sie erfolgreich in unsere Gesellschaft integrieren zu können, sagte die Leiterin des Amblanzzentrums. Sie und ihre Kollegen haben viel zu tun - bis August ist die Einrichtung nach eigenen Angaben bereits ausgebucht. Allein im vergangenen Jahr behandelten die Mitarbeiter mehr als 800 Menschen, 126 von ihnen waren jünger als 18 Jahre.

Weitere Informationen Trauma-Ambulanzen: Schnelle Hilfe für Betroffene Traumatisierte Menschen können künftig in speziellen Ambulanzen in Kiel, Elmshorn und Lübeck Hilfe finden. Dabei arbeiten sie mit dem Landesamt für Soziale Dienste zusammen. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 24.04.2017 | 17:00 Uhr