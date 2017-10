Stand: 02.10.2017 13:54 Uhr

Totes Baby von Sülfeld: Haftstrafe gefordert

Im Prozess um das tote Baby von Sülfeld (Kreis Segeberg) am Kieler Landgericht hat die Staatsanwaltschaft eine Haftstrafe von fünf Jahren gefordert. Die Anklage wirft der Mutter des Säuglings Totschlag durch Unterlassen vor. Die 23-Jährige soll ihr Kind vor zwei Jahren nach der Geburt getötet und am Straßenrand abgelegt haben. In einer ersten Vernehmung bei der Polizei hatte sie sich nach Angaben der Beamten geständig gezeigt. Zum Prozessauftakt widersprach die Frau dieser Darstellung - und bestritt die Vorwürfe. Die Verteidigung forderte am Montag einen Freispruch für die Angeklagte, die nach eigenen Angaben aus Eritrea geflohen und in Libyen gefangen gehalten und vergewaltigt wurde. Aufgrund dieser Erlebnisse habe die Frau alles verdrängt, so die Verteidigerin.

Kindesmord: Ein psychischer Ausnahmezustand Schleswig-Holstein Magazin - 06.09.2017 19:30 Uhr Wie verzweifelt muss eine Mutter sein, die ihr eigenes Kind tötet? Ein Gespräch über den Fall von Kindesmord in Sülfeld mit Prof. Deister, Arzt für Psychiatrie und Psychotherapie, aus Berlin.







"Angeklagte verweigerte ihrem Kind jede Hilfe"

Die Anklage geht davon aus, dass die Frau ihre kleine Tochter vor zwei Jahren tötete, um die Geburt zu verheimlichen und das Kind nicht großziehen zu müssen. Anschließend soll die Mutter die Leiche in einer Einkaufstüte an der Straße abgelegt haben. Die 23-Jährige habe ihrem Kind unmittelbar nach der Geburt jede Hilfe verweigert, sagte Oberstaatsanwalt Bernd Winterfeldt, "in einer Phase, in der ein Leben nicht schutzloser sein kann". Das sei trotz mildernder Umstände für die durch ihre Flucht schwer traumatisierte und depressive Frau besonders verwerflich und strafverschärfend. Dass sie durch eine Vergewaltigung schwanger geworden sei, erkläre nicht, warum sie ihr Baby sterben ließ und nicht etwa zur Adoption freigegeben habe, so Winterfeldt.

Große Anteilnahme in ganz Sülfeld

Eine Passantin fand die Einkaufstüte damals und warf sie - ohne hineinzusehen - in einen mehrere Hundert Meter entfernten Papierkorb an einer Bushaltestelle. Dort machten Fahrgäste die schreckliche Entdeckung. Die Beisetzung des kleinen Mädchens fand unter großer Anteilnahme der Bevölkerung in der Gemeinde Sülfeld statt.

Dass sie schwanger war, hatte die Frau zum Prozessbeginn bestätigt. Sie habe dies nach ihrer Flucht aus Eritrea und mehrfachen Vergewaltigungen in Libyen festgestellt. Auf einer Busfahrt zwischen Hamburg und Bad Segeberg sei ihr übel gewesen. Dann sei sie bewusstlos geworden, sagte die Frau. An die Geburt erinnere sie sich nicht. Sie habe nur Blut an ihrer Kleidung festgestellt.

Die Fahnder ermittelten 14 Monate, ehe sie der Frau auf die Spur kamen. Sie wurde im Dezember vergangenen Jahres festgenommen und sitzt seitdem in Lübeck in Untersuchungshaft.

