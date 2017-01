Stand: 24.01.2017 14:51 Uhr

Tote Schweinswale: Waren Delfine die Täter?

Sie sind immer wieder die Attraktion in den Förden von Flensburg, Eckernförde oder Kiel: Delfine. Doch seit dem vergangenen Sommer waren an Schleswig-Holsteins Küsten vermehrt tote Schweinswale gefunden worden. Untersuchungen des in Husum ansässigen Institut für Terrestrische und Aquatische Wildtierforschung (ITAW) legen nun nahe, dass die Tümmler für den Tod der Tiere verantwortlich sind.

Sechs tote Schweinswale untersucht

So hätten Passanten dem Institut zufolge häufig beobachtet, wie Große Tümmler die heimischen Schweinswale in dänischen und deutschen Gewässern rammten und aus dem Wasser hoben.

Das Institut untersuchte nun sechs tote Schweinswale, die an der deutschen Küste gefunden wurden. Bei ihnen wurden laut ITAW Rippenbrüche, innere Blutungen und Hämatome gefunden - es läge also nahe, dass die Tümler für den Tod der Tiere verantwortlich seien. "Allerdings starben nicht alle Schweinswale, die an der deutschen Küste gefunden wurden, durch die Delfinattacken", erklärt Ursula Siebert vom Institut. Denn Beobachtern zufolge würden sich die Wale in andere Gebiete - ohne Delfine - zurückziehen. Nun wolle man weiter die Interaktion von Schweinswalen und Delfinen untersuchen.

