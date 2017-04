Stand: 28.04.2017 18:18 Uhr

Tote Hosen geben Spontankonzert in Kiel

Großer Auflauf in der Gneisenaustraße in Kiel: Die Düsseldorfer Band Die Toten Hosen hat dort am Freitagnachmittag überraschend ein Straßenkonzert gegeben. Die Kunde von dem spontanen Konzert verbreitete sich über soziale Netzwerke wie ein Lauffeuer. In kürzester Zeit versammelten sich Hunderte Menschen vor einem kleinen Fischgeschäft am Blücherplatz. Und dann stand da plötzlich die 1982 gegründete Punkrock-Band im Kieler Nieselregen - und sorgte dafür, dass es laut wurde an der Gneisenaustraße.

"Die kenne ich schon seit meiner Jugend"

Viele Fans sagen, tanzten und machten Fotos und Filme mit ihren Smartphones. "Ich habe es vor einer halben Stunde erfahren und bin dann spontan hergekommen", sagte ein Fan NDR 1 Welle Nord. Und eine Mutter fand das Ganze "total verrückt". "Wir kommen gerade vom Kindergarten - und dann sind hier so Menschenmengen - und dann kommen die Toten Hosen. Die kenne ich schon seit meiner Jugend - und dieses Jahr bin ich schon 40 geworden", sagte sie. NDR 1 Welle Nord-Reporterin Birte Steuer berichtete, dass man Sänger Campino "sehr, sehr nah kam". "Er wurde angefasst, er wurde hin und her geschoben", sagte sie.

Für das sogenannte Wohnzimmerkonzert hatte sich das Fischgeschäft offenbar beworben.

Spontan auf dem Nachhauseweg Die Toten Hosen zu einem Konzert treffen - das ist am Freitag vielen in Kiel passiert. Die Band spielte vor einem Fischladen - und NDR 1 Welle Nord Reporterin Birte Steuer war dort.







