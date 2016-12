Stand: 31.12.2016 13:21 Uhr

Toshiba will Loks im Norden bauen

Der japanische Konzern Toshiba will offenbar in Norddeutschland eine neue Hybrid-Lok bauen. Laut "Kieler Nachrichten" sollen die Japaner Kiel als Standort ins Auge gefasst haben. Das Unternehmen wolle zunächst einen Prototypen bauen, später sollen dann 100 Loks in Serie gefertigt werden. Konkurrent für die geplanten Investitionen in Höhe von 20 Millionen Euro und mehr als 200 Arbeitsplätze sei Rostock.

Kämpfer: "Erste Raketenstufe in Kiel"

Die Stadt habe in Abstimmung mit dem schleswig-holsteinischen Wirtschaftsministerium viel getan, um das Projekt nach Kiel zu holen. Im Kieler Stadtteil Gaarden haben die Japaner bereits vor gut sechs Monaten mit der Vorentwicklung einer neuartigen, speziell auf den europäischen Markt zugeschnittenen Hybrid-Speicher-Lok begonnen, sagte Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) NDR 1 Welle Nord.

Laut dem Bürgermeister betreut die Stadt Kiel das Projekt, bei dem es bisher vor allem darum geht, die Lok zu entwickeln, seit einem Jahr. Er sagte, die erste Raketenstufe des Projekts sei in der Landeshauptstadt gezündet worden, nun hoffe er hoffe er, dass es hier bleibt. "Wir tun alles, damit die Lok tatsächlich in Kiel gebaut wird." Die Stadt habe viele Fachkräfte und eine lange Tradition im Lok-Bau, zusätzlich gebe es aktuelle Kompetenz. Kämpfer sieht dies als Vorsprung gegenüber anderen Standorten.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 31.12.2016 | 14:00 Uhr