Stand: 30.04.2017 17:37 Uhr

Tödliches Selfie: 22-Jähriger stirbt auf der A 24

Offenbar wollte er ein Selfie von sich auf der Autobahn machen - und wurde dabei überfahren: Ein 22 Jahre alter Mann ist am Sonntagmittag auf der Autobahn 24 in Höhe der Raststätte Gudow (Kreis Herzogtum Lauenburg) ums Leben gekommen. Ein Fahrer eines Audi A6 aus dem Herzogtum Lauenburg konnte offenbar nicht rechtzeitig ausweichen und erfasste den 22-Jährigen. Der junge Mann starb laut Polizei noch an der Unfallstelle.

Tödliches Selfie auf der A 24 NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 30.04.2017 18:00 Uhr Autor/in: Wolf, Christian Ein 22-Jähriger ist am Sonntag auf der Autobahn 24 ums Leben gekommen. Der junge Mann war laut Polizei zu Fuß auf der Autobahn unterwegs, um an der Mittelleitplanke Fotos mit dem Handy zu machen.







3 bei 2 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Fotos an der Autobahn

Der Mann war mit zwei anderen Männern unterwegs, 21 und 22 Jahre alt. Nach Angaben der Polizei kommen alle aus Schottland. "Mehrere Zeugen teilten den Polizeibeamten vor Ort mit, dass sich die Männer im Bereich der Mittelleitplanken aufhielten und offensichtlich Handybilder von sich anfertigten", hieß es von der Polizeidirektion Ratzeburg. Sie waren laut Polizei am Sonnabend aus Hamburg angereist und hatten in Gudow übernachtet. Die Raststätte liegt unmittelbar an der ehemaligen innerdeutschen Grenze.

Vollsperrung und lange Staus

Die Lübecker Staatsanwaltschaft ordnete die Beschlagnahme des Leichnams an, um zweifelsfrei die Identität festzustellen. Die beiden anderen Männer waren laut Polizei am Sonntagnachmittag stark alkoholisiert und zunächst nicht vernehmungsfähig. Sie wurden von Notfallseelsorgern betreut. Der Fahrer des Audi wurde erstversorgt, musste aber nicht ins Krankenhaus. Die A 24 wurde von etwa 12 bis 15 Uhr in Richtung Berlin voll gesperrt. Die Polizei leitete den Verkehr über den Rastplatz um. Dabei kam es zu langen Staus.

Karte: Raststätte Gudow

Weitere Informationen 18 Bilder Hintergrund: Die Retter am Unfallort Feuerwehr und Notärzte sind immer in Bereitschaft, falls irgendwo im Norden ein Unfall passiert. Wie gehen die Retter vor? Alle Infos in der Bildergalerie. Bildergalerie

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 30.04.2017 | 17:00 Uhr