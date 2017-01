Stand: 09.01.2017 12:26 Uhr

Tödliche Messerattacke: Acht Jahre Haft

Für einen tödlichen Messerangriff bei einer Schlägerei in Bad Segeberg hat das Kieler Landgericht einen 28-Jährigen zu acht Jahren Haft verurteilt. Die Richter werteten die Tötung eines 25-Jährigen am Rande der Maifeiern mit einem Dolchstich am Montag als Totschlag. Sie blieben mit ihrem Strafmaß aber unter den von der Staatsanwaltschaft geforderten zehn Jahren und neun Monaten Haft. Der Vater des Opfers hatte als Nebenkläger dafür sogar 15 Jahre Gefängnis beantragt. Dagegen war die Verteidigung des Angeklagten von fahrlässiger Tötung ausgegangen.

Keine Erinnerung an Messerattacke

Laut Anklage soll der 28-Jährige sein drei Jahre jüngeres Opfer bei einer Schlägerei zweier rivalisierender Gruppen in der Nacht zum 1. Mai 2016 erstochen haben. Vor Gericht hatte der Angeklagte zwar eingeräumt, an der Schlägerei beteiligt gewesen zu sein und einen Dolch dabei gehabt zu haben. An einen Stich mit dem Dolch könne er sich aber nicht erinnern. "Ich wollte nie jemanden verletzen oder umbringen", sagte er. Im Lauf der Auseinandersetzung sprang nach Erkenntnissen der Staatsanwaltschaft das spätere Opfer dem Angeklagten in den Rücken. Daraufhin habe sich dieser umgedreht und dem anderen Mann in den Oberkörper gestochen - mit einem Messer mit einer mehr als 30 Zentimeter langen Klinge. Das Opfer verblutete.

Offene Haschisch-Rechnung Hintergrund der Bluttat

Die beiden Gruppen hatten sich nach Ansicht der Staatsanwaltschaft in der Nacht zum 1. Mai 2016 zu einer Schlägerei verabredet. Dabei sei es um Haschisch im Wert von 50 Euro gegangen.

