Stand: 26.02.2017 08:13 Uhr

Timmendorfer Strand entscheidet über Eissporthalle von Hauke von Hallern

Für seinen Eishockey-Club EHC Timmendorfer Strand ist er so etwas wie Uwe Seeler für den Hamburger SV: Michael Mai. Mehr als 30 Jahre spielte der 49-Jährige für seinen Verein. Bis auf einen kurzen Ausflug zu den Crocodiles Hamburg blieb er seinem Club treu. Sein rotes Trikot mit der Rückennummer 55 hängt am Fangnetz hoch über dem Spielfeld. Eine besondere Auszeichnung. Wie lange das Trikot an diesem Platz bleibt, ist unklar. Denn das 30 Jahre alte Eissport- und Tenniscentrum (ETC) ist marode und könnte bald abgerissen werden. 8,3 Millionen Euro kostet eine Sanierung. Heute stimmen die Timmendorfer in einem Bürgerentscheid über die Zukunft ihrer Halle ab. Michael Mai ist nicht dabei. Er wohnt in Scharbeutz und hat deshalb kein Stimmrecht.

Alles marode in der Eissporthalle Timmendorfer Strand





















"Abriss wäre eine Katastrophe"

"Ich habe schon darüber nachgedacht umzuziehen", schmunzelt der 49-Jährige. Es sei ein mulmiges Gefühl, so kurz vor der Entscheidung. Leid täte es ihm vor allem für seine Kinder. "Meine Jungs spielen begeistert Eishockey. "Wenn die Halle abgerissen wird, wäre das eine Katastrophe für sie." Vielen jungen Nachwuchsspielern geht es genauso: "Einige kommen von weit her und haben den Traum, später einmal für die Beach Boys auflaufen zu dürfen." Die erste Herrenmannschaft spielt in der Eishockey-Oberliga. Wenn die Timmendorfer sich gegen das Zentrum entscheiden, werden wohl viele den Sport aufgeben müssen: "Die nächsten Vereine sind zu weit weg", bestätigt Dennis Sauerbrei, der Chef der Eishockey-Abteilung. "Viele Sportler würden gerne mit abstimmen, aber dürfen nicht, weil sie außerhalb wohnen. Ihnen bleibt nichts anderes übrig als zu hoffen."

Hallenwand voller Löcher

Gebaut wurde das Eissportzentrum vor drei Jahrzehnten. Das Alter ist der Halle anzusehen. "Die Wände sehen aus wie ein Schweizer Käse. Die Bande am Spielfeldrand ist zu niedrig. Pucks haben Löcher in die Verkleidung geschlagen", erklärt Sauerbrei. Überall hängen lose Kabel: "Eine Katastrophe für den Brandschutz". Erneuert werden muss laut der Architekten auch die Kälte-, Lüftungs- und Elektrotechnik. Eine teure Angelegenheit. Die Gemeinde Timmendorfer Strand betreibt die Halle. Nur dank einer Ausnahmegenehmigung darf diese Saison noch gespielt werden.

Aus für Eishockeyhalle Timmendorfer Strand? Schleswig-Holstein Magazin - 21.01.2017 19:30 Uhr Über 30 Jahre wurde das Eissport- und Tenniscenter am Timmendorfer Strand nicht renoviert. Nun sollen die Bürger über die 8,3 Millionen Euro teure Sanierung entscheiden.







4,1 bei 10 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Verwaltung, Vereine und Gemeinde für Sanierung

Die Sanierung der Halle kostet etwa 8,3 Millionen Euro. Verwaltung, Vereine und politischen Fraktionen sind für den Erhalt des Eissportzentrums. Auch die Kinder und Jugendlichen in der Gemeinde sind gegen einen Abriss. In einer aktuellen Umfrage haben sich 92 Prozent für die Halle ausgesprochen. Unterstützung dürfte der Eishockeyverein auch vom NTSV Strand 08 bekommen. Denn eine Schließung betrifft nach Angaben von Bürgermeisterin Hatice Kara (SPD) auch den Tennisbereich. Von den knapp 9.000 Einwohnern Timmendorfs müssen mindestens 20 Prozent an der Wahl teilnehmen. Wenn 887 Timmendorfer für den Erhalt stimmen, war der Bürgerentscheid erfolgreich.

Clublegende Michael Mai bleibt nichts anderes übrig als zu hoffen: "Sollte mein Trikot abgehängt werden, dann gerne für einen neuen Eishockey-Helden, aber nicht für einen Abriss."

