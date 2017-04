Stand: 27.04.2017 19:40 Uhr

Terroristen greifen an: Kiel übt den Ernstfall von Katharina Schiele

Um 9 Uhr treffen die ersten Gäste im Restaurant Batos am Flughafen Kiel-Holtenau ein. Der Britische Konsul Jack Patterson lädt zum Geburtstagsempfang. Die Feier ist im vollen Gang, als gegen 9.30 Uhr drei bewaffnete Männer die Feier stürmen. Sie schießen um sich, zünden eine Handgranate. Hilfeschreie dringen aus dem Lokal. Panik bricht aus. Tote und Verletzte fallen zu Boden. Langsam wird das Schreien leiser. Einzelne Lacher sind zu hören. Carola Jeschke von der Polizei Kiel schmunzelt: "Die Opfer sollen nicht so laut schreien, damit sie noch länger Stimme haben." Nach einigen Minuten sind Sirenen zu hören. Drei Streifenwagen treffen ein. Die Beamten sondieren die Lage. Sie erkennen, dass Waffen im Spiel sind und entscheiden: Das Sondereinsatzkommando muss her. Um 9.43 kommt ein Polizist mit gelber Warnweste: "Ready, go!" Es ist das Kommando zum erneuten Schreien. Zugriff! In Tarnfarben gekleidete Einsatzkräfte mit Sturmhauben, Helmen und Maschinenpistolen stürmen das Restaurant. Die Täter sind bereits auf der Flucht.

Schleswig-Holsteins größte Terrorübung

Die Angreifer gehören zu der Terrorzelle "Löwen des Kalifats" - im Übungsszenario. In Wirklichkeit sind es Bundeswehrsoldaten, die sich extra lange Bärte wachsen ließen. "Wir haben Kräfte aus einer Sondereinheit für diese Rollen genommen, damit das SEK auch einen würdigen Gegner hat", erklärt Jeschke. Es ist eine der größten Terror-Übungen, die in Deutschland jemals stattgefunden hat und die größte in Schleswig-Holstein. Über 1.100 Einsatzkräfte der Polizei, nochmal 200 der Feuerwehr und Rettungsdienste sind daran beteiligt. Auch Studierende der Polizeischule sind dabei: Sie sind Darsteller der einzelnen Übungen. Also Gäste auf dem Empfang im Batos oder Fahrgäste des Linienbusses 501.

Videos 02:37 min Große Anti-Terror-Übung in Kiel und Umgebung 27.04.2017 19:30 Uhr Schleswig-Holstein Magazin Rund 1.500 Einsatzkräfte von Polizei, Rettungsdiensten und THW haben in Kiel und Umgebung die Bewältigung dreier terroristischer Angriffe geübt. Video (02:37 min)

Linienbus fliegt in die Luft

Einer der drei flüchtigen Täter hält einen Bus dieser Linie an. Er hält dem Busfahrer eine Waffe an den Kopf, möchte die Gewalt über Bus. Als der Fahrer sich weigert, wird er erschossen - Gott sei Dank nur fiktiv. Der mutmaßliche Terrorist entführt den Bus unter die Holtenauer Hochbrücke und sprengt sich und den Bus mit einem Sprengstoffgürtel in die Luft. Fünf Tote, 20 Verletzte - so die Übungssituation. Explodiert ist hier heute aber nichts. Der Bus wurde bereits zuvor in Dortmund präpariert. Einige hundert Meter entfernt stehen zahlreiche Rettungswagen.

Zusammenspiel zwischen Polizei und Rettungskräften

Michael Corzilius ist Betriebsleiter des Kieler Rettungsdienstes. Er erklärt: "Für uns Rettungskräfte ist die Situation extrem schwierig. Wir müssen handlungsfähig bleiben, dürfen uns also nicht selbst in Gefahr bringen. Trotzdem wollen wir die Verletzten so schnell wie möglich behandeln." Deshalb ist vor allem die Zusammenarbeit mit der Polizei wichtig. Die Einsatzgebiete sind in rote, gelbe und grüne Zonen unterteilt. Für die rote Zone direkt am Bus ist noch nicht geklärt, wie gefährlich die Situation ist. Nur Spezialkräfte der Polizei dürfen in diesen Bereich. Rettungskräfte dürfen nur in den sicheren, grünen Bereich. "Die Übergabe zwischen den Polizisten, die die Verletzten aus dem Bus ziehen, und den Rettungskräften ist der Kern dieser Übung", erklärt Corzilius.

Der Terror hat ein Drehbuch

Carola Jeschke wirft einen Blick in ihre Unterlagen. Sie hält eine farbige Tabelle in der Hand: Das Drehbuch, wie sie sagt. Minutengenau ist der heutige Tag durchgeplant. Nur so könne eine Übung dieser Größenordnung sinnvoll durchgeführt werden. Trotzdem: "Die Täter haben natürlich einen Spielraum. Genau wissen, was als nächstes passiert, können die Einsatzkräfte also nicht." Ihr Kollege Stefan Muhtz ergänzt: "Nur so können wir eine Übung dieser Größenordnung überhaupt durchführen. Wir müssen den Alltagsbetrieb ja aufrecht erhalten. Deshalb müssen wir eine solche Übung so effizient wir möglich organisieren."

Schüsse fallen, Farbpatronen fliegen

12:45 Uhr: Der nächste Notruf geht bei der Polizei Kiel ein. Ein Verlagsgebäude samt Angestellten im Gewerbegebiet Wittland wurde von fünf Terroristen in Geiselhaft genommen. Es fallen Schüsse. Auf dem Hof vor der eigentlich leer stehenden Gebäude liegt ein Verwundeter. Ab und zu ruft er nach Hilfe. Dann trifft die Bereitschaftspolizei trifft ein. Ein maskierter Mann in Jeans kommt aus der Tür und eröffnet das Feuer. Eine Person wird getroffen - von einer Farbpatrone. Sie liegt am Boden. Die Polizei ist nicht mehr zu sehen.

Die Strategie ist streng geheim

"So, jetzt müssen wir gehen", ruft Carola Jeschke den Journalisten zu, die gespannt die Schussszene verfolgen. "Hier wird die Situation eingefroren", erklärt sie. "Die Bereitschaftspolizei zieht sich zurück, das SEK übernimmt. Und das ist strategisch so wichtig, das dürfen sie nicht sehen. Das ist geheim." Der gespielte Terror und die echte Reaktion darauf dauern bis zum Abend. Die zwei Täter vom Empfang des Britischen Konsuls sind noch immer auf der Flucht. Wohin - das steht auch nicht im Drehbuch.

