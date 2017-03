Stand: 23.03.2017 15:23 Uhr

Tatort-Dreh mit Windmaschine

Frühling! Sonnenschein! Windstille! Das geht gar nicht. Denn im Drehbuch für den neuen NDR-Tatort "Borowski und das Land zwischen den Meeren" steht soetwas wie: "Es ist trist und grau und regnet". Und sogar: "Sturm, Gewitter und Starkregen". Um Schauspieler Axel Milberg richtig in Szene zu setzen, kümmert sich am Set in Heiligenhafen ein Segeberger Spezialeffekte-Team um das richtige künstliche Wetter.

Neuer Tatort-Dreh: Borowski in Heiligenhafen Schleswig-Holstein Magazin - 23.03.2017 19:30 Uhr Einige Szenen für den neuen Tatort wurden in Heiligenhafen gefilmt. Und damit das Drehbuch auch in puncto Wetter eingehalten werden konnte, mussten Spezialisten ans Werk.







5 bei 1 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Dicke Regentropfen für die Kamera

120 Meter Schlauch müssen Fred Bräutigam und sein Sohn Tim verlegen. 9.000 Liter Wasser sind nötig, damit der Regen im Film gut sichtbar wird. "Der normale Regen, der ist zu fein. Den sieht man meistens in den Einstellungen nicht. Und mit diesen Stativen machen wir richtig fette Tropfen. Wenn man da jetzt noch ein Gegenlicht zu setzt, dann hat man einfach einen perfekten Filmregen," erklärt Tim Bräutigam.

Umbauen für die richtige Einstellung

Das voll funktionsfähige Feuerwehrauto mit Wassertank hat Fred Bräutigam vor zehn Jahren von der Britischen Luftwaffe in Güstrow gekauft. Sein Team ist fast das ganze Jahr über ausgebucht. Kleine Rollen-Stunts, Explosionen, Feuerwerke - alles, was man dafür braucht, haben die Bräutigams selbstgebastelt. Auch die Sturmventilatoren für den Tatort-Dreh. Zwei Stunden brauchen sie für den Aufbau. Und dann... Will der Kameramann, dass der Sturm aus einer anderen Richtung kommt. Also, schnell alles anders. So geht es noch ein paar Mal. Dann endlich: Erste Proben mit Axel Milberg. Vier Mal muss der Schauspieler durch den künstlichen Sturm mit Starkregen, dann ist die Szene im Kasten.

Künstlicher Regen für den Tatort in Heiligenhafen NDR 1 Welle Nord - Schleswig-Holstein von 10 bis 2 - 23.03.2017 13:40 Uhr Autor/in: Jens Zacharias Schauspieler Axel Milberg steht wieder als Kommissar Klaus Borowski vor der Kamera. In dem Krimi hat Milberg eine andere Frau als Sibel Kekilli an seiner Seite.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Gewaltsamer Tod nach Korruptionsskandal

Die Story des neuen Tatorts: Der neue Fall führt Kommissar Klaus Borowski (Axel Milberg) auf die fiktive nordfriesische Insel Suunholt. Dort will er den Tod eines Mannes aufklären, der in einen Kieler Korruptionsskandal verstrickt war. Famke Oejen (Christiane Paul), Geliebte des Ermordeten, zieht auch Borowski in ihren Bann. Dessen letzter Alleingang hatte zu einer internen Ermittlung geführt und zum Versetzungsgesuch seiner Kollegin Sarah Brandt (Sibel Kekilli). Um dem Ärger im Kommissariat zu entfliehen, stürzt sich Borowski allein in den Fall.

Für Regisseur Sven Bohse ist "Borowski und das Land zwischen den Meeren" der erste Tatort. Das Buch schrieben Markus Busch und Ben Braeunlich. Neben Heiligenhafen wird auch auf Fehmarn, den nordfriesischen Inseln Amrum, Föhr und Pellworm sowie in Husum und auf Nordstrand gedreht. Der neue NDR-Tatort soll 2018 ausgestrahlt werden.

Weitere Informationen "Tatort": Die Polizei twitterte mit Wenn der "Tatort" läuft, dann kommentieren Fans die Ermittlungen auf Twitter. Bei "Borowski und das dunkle Netz" hat sogar das LKA Schleswig-Holstein mitgemacht und Einblicke gegeben. mehr Tatort-Dreh: Stars des THW Kiel als Statisten Der THW Kiel und seine Fans dienen als Kulisse für Dreharbeiten zum neuen Kieler Tatort "Borowski und das dunkle Netz". Kommissarin Brandt landet bei einer Verfolgungsjagd mitten im Handballspiel der "Zebras". mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Schleswig-Holstein von 10 bis 2 | 23.03.2017 | 13:40 Uhr