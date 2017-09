Stand: 28.09.2017 18:06 Uhr

Synode der Nordkirche in Lübeck eröffnet

Die Kirche muss mehr Haltung zeigen und noch mehr mit den Menschen reden, sagte Andreas Tietze, Präses der Synode, gleich am Donnerstag zu Beginn des dreitägigen Treffens in Travemünde und bezog sich dabei auf den Ausgang der Bundestagswahl.

Rund 156 Kirchenparlamentarier aus Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg haben eine lange Themenliste vor sich: Kirchengesetze, Bilanz des Reformationsjubiläums und Aufarbeitung der DDR-Vergangenheit.

Gesetze sollen Einigung nach innen regeln

Zu Beginn verabschiedeten die Synodalen Kirchengesetze, die sich um die Fusion der verschiedenen Kirchen des Nordens drehen. Denn offiziell ist die Nordelbische Kirche in Hamburg und Schleswig-Holstein seit fünf Jahren mit Landeskirche Mecklenburg und Pommerscher Kirche zusammengelegt, das müssen die Kirchen jetzt auch nach innen regeln.

"Eine Fusion braucht Zeit"

Insgesamt seien es mehr als 150 Gesetze, sagte Synoden-Präses Tietze: "Eine Fusion braucht Zeit. Wir sind gut im Endspurt. Wir haben uns da nicht zerstritten, wir haben das alles wunderbar abgearbeitet. Es zeigt auch, dass der Wille zur Fusion wirklich da ist und dass die Synodalen eben auch ganz viel Positives in diesem Zusammenkommen dieser Landeskirchen gesehen haben." Deswegen sei es ein Stück gelungene Fusion, wenn die Synode diese Gesetze verabschiede.

Zwischenbilanz zum Reformationsjubiläum

Zum Reformationsjubiläum 2017 zogen die Synodenteilnehmer außerdem eine Zwischenbilanz der Feiern. Durch das Reformationsjubiläum 2017 sind nach Einschätzung des Schweriner Bischofs Andreas von Maltzahn Menschen aus Kunst und Kultur neu auf die Kirche aufmerksam geworden. Offen sei noch, ob das Reformationsjubiläum auch geistlich nachwirke. Nach den Worten des Schleswiger Bischofs Gothart Magaard ist das Reformationsjubiläum mehr als ein Rückblick auf ein historisches Ereignis. Es sei stattdessen ein "Erinnern für die Zukunft". Anders als bei früheren Jubiläen werde das Reformationsjubiläum gemeinsam mit katholischen und dänischen Gemeinden gefeiert.

Die Hamburger Bischöfin Kirsten Fehrs sagte, durch zahlreiche Anfragen außerhalb der Kirche habe sie erlebt, dass das Interesse an der Reformation groß sei. Das betreffe sowohl die Person Martin Luther als auch die Bedeutung der Reformation für die heutige Zeit. Es gehe dabei um die Suche nach einer Kultur-Identität und nach aktuellen christlich-aufgeklärten Werten. Der Greifswalder Bischof Hans-Jürgen Abromeit betonte die Breite der Reformation. Es sei die große Spanne zu spüren, die die Reformation ausmache. Abromeit: "Es war ein Luther ohne Goldrand - und das war auch richtig so." Zudem seien auch der norddeutsche Reformator Johannes Bugenhagen und die Frauen der Reformation bekannter geworden.

Wie gut ist das Hilfsangebot für Missbrauchsopfer?

Am Freitag steht das Hilfsangebot für Missbrauchsopfer in der Kirche auf dem Prüfstand. Fachleute des Uni-Klinikums Hamburg-Eppendorf haben das 2012 in der Nordkirche eingeführte Verfahren für Unterstützungsleistungen überprüft. Die Experten bewerteten es unter dem Strich weitgehend positiv.

Am Sonnabend geht es um die Aufarbeitung der DDR-Vergangenheit der norddeutschen Landeskirchen. Landesbischof Gerhard Ulrich will Anstöße für ein Konzept geben.

Nordkirche vereint Kirchen im Norden Die Nordkirche ist 2012 als Zusammenschluss aus der Nordelbischen Kirche in Hamburg und Schleswig-Holstein mit der Landeskirche Mecklenburgs und der Pommerschen Kirche entstanden. Mit rund zwei Millionen Mitgliedern ist die Nordkirche die fünftgrößte Landeskirche in der Evangelischen Kirche in Deutschland.

