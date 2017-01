Stand: 02.01.2017 14:57 Uhr

Sylter Rückreisewelle: Weg aus Westerland

An Silvester wollen viele nach Sylt. Und an Neujahr? Wieder weg - am liebsten ohne Verzögerungen. Voll ist es an starken Reisetagen ohnehin. Doch momentan ist die Zufahrt zum Autozug-Terminal in Westerland ein Nadelöhr. Durch diverse Baustellen und Absperrungen gibt es nur eine einzige Zufahrtstraße über den Sylter Osten zum Verladeterminal. Damit findet sich nicht jeder zurecht: "Sie sehen diese Umleitung nicht, das ist so etwas von unklar", schimpft ein Urlauber aus der Nähe von Frankfurt. "Ich fahre schon seit einer halben Stunde durch die Gegend. Eigentlich will ich nur da hinten in die Schlange, aber ich weiß nicht, wie ich da hin kommen soll." Vom Festland warten noch Hunderte Kilometer Autofahrt auf ihn. "Sie sehen, ich bin genervt."

Irritation durch zwei Anbieter am Terminal

Mit dem "Autozug Sylt" von RDC Deutschland ist neuerdings ein zweiter Anbieter am Start. Auch das sorgt bei den Kunden für Irritationen. Der neue Anbieter hat lediglich eine einzige Wartespur. "Es gibt zwar entsprechende Hinweisschilder, aber die sieht nicht jeder. Die Verkehrslenkung muss auf alle Fälle optimiert werden", sagte eine Sprecherin von RDC. Zudem fehlen Hinweise, welcher der beiden Anbieter als erstes den Bahnhof verlässt. Das sorgte schon bei der Anreise in Niebüll für Probleme, weil Gäste in der falschen Schlange standen. Gemeinsame Beschilderungen von RDC und Deutscher Bahn sind allerdings in Arbeit, heißt es bei beiden Anbietern.

Sylt-Urlauber am Autozug ausgebremst NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 02.01.2017 12:00 Uhr Autor/in: Simone Steinhardt Nach den Feiertagen beginnt die große Rückreisewelle von Sylt: Der Rückweg wird zur Geduldsprobe. Am Mittag mussten Reisende mit zwei Stunden Wartezeit rechnen







Rückreise wird zur Geduldsprobe

Viele Abreisende sind nicht gerade erfreut über die Wartezeiten an der Verladung. "Langsam reicht's. Wir stehen hier jetzt schon seit einer Stunde, der Zug steht da und wird nicht beladen. Wir wissen nicht, warum", sagte ein Gast aus Bochum.

Frank Krüsselberg, ein Fahrgast aus Wülfrath, will die Insel zwar erst am Donnerstag verlassen. Doch er ist heute schon mal zu Fuß zum Autozug gekommen, um zu sehen, was ihn dann erwartet. "Das wird doch ein Chaos. Und das ist ja nur Silvester. Ich möchte nicht wissen, was sich hier in der Hochsaison bei der Abreise abspielt." Manche nehmen es aber auch gelassen. "Wir sind nicht genervt. Das wussten wir ja, dass heute ein Hauptabreisetag ist", sagte eine Besucherin.

