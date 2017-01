Stand: 01.01.2017 16:40 Uhr

Sylter Neujahrsbaden: Wasser von oben und unten von Simone Steinhardt

Gar keine Frage: Das Sylter Neujahrsbaden in der Nordsee ist eine ziemlich ungewöhnliche Methode, um den Kater vom Vorabend an die Leine zu legen. Hartgesottene schwören darauf. 120 Unerschrockene stürzen sich alle Jahre wieder in die Brandung - mehr dürfen aus Sicherheitsgründen nicht ins Wasser. Der eiskalte Badespaß hat Tradition auf der Insel: Seit 1999 wagen sich die Schwimmer am 1. Januar in die Fluten. Zu Beginn waren es lediglich eine Handvoll Sylter, die ohnehin das ganze Jahr über badeten. Inzwischen ist das Neujahrsbaden längst zu einem Spektakel geworden, das Tausende Schaulustige aus ihren vier Wänden lockt.

Anbaden auf Sylt: "Der Kater will Sauerstoff"



















"Mittags will der Kater Sauerstoff"

Selbst der Dauerregen kann die Zuschauer am Sonntag nicht abschrecken. Dicht gedrängt, Schirm an Schirm reihen sie sich auf der Promenade und am Strand entlang auf. Henning Sieverts, Tourismusdirektor von Wenningstedt-Braderup, sagt über den Reiz des Events bei in diesem Jahr sechs Grad Wassertemperatur: "Für viele ist es völlig unvorstellbar, um diese Jahreszeit in der Nordsee zu baden. Hinzu kommt die fantasievolle Kostümierung der Schwimmer. Das zieht die Menschen an. Und die Zeit passt: Spätestens mittags wollen die Gäste ihrem Kater Sauerstoff zuführen", schmunzelt Sieverts.

Selbst auch mal ausprobieren?

Zu den diesjährigen Besuchern gehören auch Daniela Rojahn und ihre Tochter Milena aus Bielefeld. Sie haben sich unter einem weißen Schirm auf der Treppe zum Strand positioniert. "Bei dem Wetter baden, das ist mutig. Ich war zwar schon öfter auf Sylt, aber das Neujahrsbaden habe ich noch nie gesehen", erzählt Daniela Rojahn. Selber in die Nordsee springen um diese Jahreszeit, das kann sie sich aber nicht vorstellen. Ihre neunjährige Tochter sieht das anders. "Ich würde das schon gerne mal machen", sagt Milena. Ob ihre Mutter das erlaubt? "Na mal sehen", schmunzelt sie.

Einige Besucher betreten Neuland

Auch Sylt-Urlauber aus Hessen wollen sich das Neujahrsbaden trotz des Wetters auf keinen Fall entgehen lassen. "Neujahrsbaden gucken, das ist ein Anziehungspunkt, das gehört einfach dazu. Das Wetter schreckt uns nicht ab", sagt Andreas Erdt. Und selbst mal unter die Neujahrsschwimmer gehen? "Um Gottes Willen. Bloß nicht! Außerdem brauchen die Aktiven doch die Zuschauer, sonst macht das ja keinen Spaß", sagt Erdt lachend. Jörg und Bettina Trieschmann sind trotz Regens begeistert von dem Spektakel im Wasser. "Wir haben das zuvor noch nie gesehen. Selbst würde ich um diese Jahreszeit niemals ins Wasser gehen. Hut ab vor denen, die das wagen", sagt Bettina Trieschmann.

Starke Brandung am Sylter Strand

Die Nordsee empfängt die Schwimmer am Sonntag unter dem Jubel und Applaus der zahlreichen Besucher. Aufgrund der starken Brandung ist allerdings Vorsicht geboten. Das Team der Sylter Wasserrettung schickt daher einen Rettungsschwimmer an einer Sicherheitsleine mit ins Wasser. Zudem werden die Neujahrsbader vom Wasser aus durch den Seenotkreuzer "Pidder Lüng" gesichert. Nach dem Sprung ins kalte Nass können sich die Wagemutigen bei einem heißen Getränk aufwärmen.

Auch in anderen Gemeinden Schleswig-Holsteins trauen sich am Sonntag Menschen in die Nord- und Ostsee. In Großenbrode im Kreis Ostholstein zum Beispiel versammeln sich etwa 30 Mutige. Mehr als 100 Schaulustige verfolgen den Moment, als sich dort die Schwimmer bei etwa sechs Grad Außen- und fünf Grad Wassertemperatur ins Wasser wagen.

Weitere Informationen Sylt: Insel-Traum nicht nur für Promis Partys feiern, Sport treiben, baden oder die Natur im Watt und in den Dünen genießen: Sylt bietet für jeden Urlaubertyp etwas. Selbst Camping-Freunde kommen auf ihre Kosten. mehr

Dieses Thema im Programm: Schleswig-Holstein Magazin | 01.01.2017 | 19:30 Uhr