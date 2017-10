Stand: 26.10.2017 13:37 Uhr

Sylt wehrt sich gegen Problembeeren

Die Cranberry ist eine vielfältige Frucht: Sie schmeckt säuerlich-herb bis süß und lässt sich prima trocknen oder einfrieren. Die in Deutschland auch unter dem Namen Kranbeere oder Kranichbeere bekannte Pflanze erfreut sich großer Beliebtheit. Auf Sylt entwickelt sie sich allerdings allmählich zur Problembeere: Seit einigen Jahren verbreitet sich die rote Verwandte der Heidelbeere in den nördlich von Hörnum gelegenen Schutzgebieten und verdrängt Pflanzen wie den Sonnentau oder die heimische Moosbeere. Das Problem: Die Cranberry bildet an der Oberfläche einen Teppich, bei dem Einzelpflanzen nicht mehr zu erkennen sind. Damit nimmt sie anderen Gewächsen im wahrsten Sinne des Wortes den Lebensraum weg.

Die nächsten Pflück-Termine 28. Oktober, 3. und 21. November

Treffen jeweils um 12 Uhr an der Bushaltestelle Hörnum Nord

Pflücken bis zum Abwinken

Weil die Pflanzenvielfalt auf Sylt durch die Cranberry gefährdet ist, ruft die Schutzstation Wattenmeer seit 2015 regelmäßig zu Mitmach-Aktionen auf. Die Freiwilligen pflücken dabei die Beeren von Hand aus den Dünen. "Wir setzen bewusst keine Maschinen ein und verhindern so eine Schädigung der empfindlichen Torfschicht", erläutert Dennis Schaper, Leiter der Schutzstation Wattenmeer auf Sylt. Das Ziel sei eine dauerhafte Entfernung der Cranberrys aus den Dünen.

Wo kommt die Cranberry eigentlich her?

Cranberrys stammen ursprünglich aus den Hochmoorgebieten in Nordamerika, wo sie auf großen Plantagen angebaut und vermarktet werden. In den USA kommen die Beeren als unverzichtbarer Bestandteil zu Thanksgiving auf den Tisch. In Europa wurde die zu den Heidekrautgewächsen zählende Pflanze aktiv eingebürgert.

