Stand: 27.12.2016 18:34 Uhr

Sylt-Reiseverkehr: Chaos am Autozug

Jetzt zwischen den Jahren machen sich die Sylt-Urlauber auf den Weg auf die Insel - immerhin steht Silvester vor der Tür. Wartezeit vor dem Autozubringer zur Insel ist da keine Überraschung. Auch am Dienstag nach Weihnachten staute sich der Verkehr in Niebüll bis auf die Bundesstraße 5 zurück. Doch es kam ein weiterer Umstand dazu: Es gibt jetzt einen zweiten Autozug auf die Insel.

Empörte Autofahrer

Die meisten Urlauber hatten davon schon gehört. Doch es fehlte vor dem Terminal in Niebüll die Information, welcher Anbieter auf welcher Spur fährt und damit die jeweils nächste Abfahrt bedient. In einer Situation mit einem Kilometer Rückstau und zwei Stunden Wartezeit sorgte das für zusätzliche Anspannung. Ein Wartender empörte sich: "Das ist unmöglich!"

Verwirrung beim Einfädeln

Die zwei Anbieter sind die Deutsche Bahn (DB) und Railroad Development Corporation (RDC), ein amerikanisches Unternehmen. Der Sylt Shuttle von der DB fuhr meist halbstündlich oder stündlich, der neue Autozug Sylt von RDC am Nachmittag um 13.30 Uhr und 16.30 Uhr. RDC hat nur die beiden Spuren rechts - doch das konnten die Autofahrer nicht frühzeitig erkennen. Und damit standen am Dienstag immer wieder einige in der falschen Schlange, zum Unmut der Autofahrer: "Vorne denkt man irgendwie, es gehört alles zu einem", sagte einer, "es ist überhaupt nicht erkennbar, welche Spur jetzt zu welchem Anbieter gehört."

Die Folge: Autofahrer wechselten auf den zehn vollen Spuren hin- und her. Einmal gekaufte Tickets sind aber nicht übertragbar. Das sei kartellrechtlich auch nicht möglich, so RDC-Sprecherin Meike Quentin. Sie hofft allerdings, dass die Autofahrer künftig schon am Terminal-Eingang in Kooperation mit der Deutschen Bahn besser informiert werden.

Bessere Information wäre schön

Die Forderung vieler Autofahrer: Die Information müsste verbessert werden: Welcher Anbieter wann fährt? Und: Wo stelle ich mich dafür an? Schön wäre auch ein Gesamtüberblick im Internet, denn jeder der beiden Anbieter informiert hier nur über sich.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 27.12.2016 | 17:00 Uhr