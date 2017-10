Stand: 25.10.2017 11:38 Uhr

Sylt-Pendler beenden Blockade in Klanxbüll

Mehr als 300 genervte Sylt-Pendler haben am Mittwochmorgen zu einer drastischen Maßnahme gegriffen. Am Bahnhof im nordfriesischen Klanxbüll hinderten sie Züge an der Weiterfahrt auf die Insel und Richtung Hamburg. Die Proteste richteten sich gegen viele Zugausfälle und andere Probleme auf der Strecke Hamburg - Westerland. Der Sprecher einer Pendler-Initiative nannte die Aktion einen "vollen Erfolg". Die Deutsche Bahn teilte mit, dass man den Unmut der Pendler verstehen könne.

Kaputte Loks: Sylt-Pendler brauchen weiter Geduld Schleswig-Holstein Magazin - 19.10.2017 19:30 Uhr Softwareprobleme, auslaufendes Öl, defekte Rußfilter: Nachdem die Waggons repariert sind, müssen zehn von 15 Loks der Marschbahn nun für mindestens sechs Monate in die Werkstatt.







Loks und Wagen oft in der Reparatur

Auf der Marschbahnstrecke zwischen Sylt und Elmshorn (Kreis Pinneberg) kommt es immer wieder zu Zugausfällen und Verspätungen. Die Deutsche Bahn hatte den Betrieb und die Fahrzeuge auf der rund 240 Kilometer langen Strecke im vergangenen Dezember von der Nord-Ostsee-Bahn (NOB) übernommen. Loks und Wagen, die die Bahn ebenfalls übernahm, müssen immer wieder in die Werkstatt.

NAH.SH: Lok-Reparaturen ziehen sich hin

Während die Wagen nach Angaben des Nahverkehrsbundes Schleswig-Holstein (NAH.SH) bis Mitte November komplett wieder zur Verfügung stehen sollen, ist bei den Loks weiter mit Ausfällen zu rechnen. Wegen Störungen und Gewährleistungsmängeln müssen sie einer sogenannten Rollkur unterzogen werden. Laut NAH.SH ziehen sich die Reparaturen bis September 2018 hin.

Derzeit verfügbare Loks reichten für den Betrieb zwar grundsätzlich aus, heißt es in einer Mitteilung des Verkehrsverbundes. Das Ausfallrisiko sei "aufgrund der nicht planbaren Störintensität" jedoch nicht komplett auszuschließen.

Demonstranten stehen in den Türen

Die Blockade in Klanxbüll hatte um 7.12 Uhr begonnen, als der RE6 Richtung Insel losrollen sollte. Doch die Demonstranten standen in den Türen des Zuges. Auch einen Zug am Bahnsteig Richtung Hamburg besetzten die Pendler. Nach rund drei Stunden beendeten sie die Aktion. Beamte der Bundespolizei hielten sich im Hintergrund. "Solange sich niemand an die Gleise kettet, werden wir nicht eingreifen", sagte ein Polizist NDR 1 Welle Nord.

Pendler: "Eine nervliche Belastung"

Die Stimmung in Klanxbüll war zwar gelöst - doch in vielen Pendlern brodelt es. Man wolle ein Zeichen setzen, sagte einer von ihnen. Einer der Betroffenen bezeichnete die Probleme auf der Strecke als "nervliche Belastung" und Zeitverschwendung. Er könne Termine nicht wahrnehmen. Sein Kind müssten er und seine Frau immer wieder zu spät aus der Betreuung abholen.

Bahn-Chaos rund um Sylt Panorama 3 - 17.10.2017 21:15 Uhr Seit einem Jahr herrscht Chaos auf der Bahnstrecke von und nach Sylt. Viele Pendler sind am Ende ihrer Nerven - ihr normaler Alltag ist kaputt. Warum nur passiert nichts?







