Stand: 24.04.2017 15:31 Uhr

Sturmflut: Gemeinden können auf Fonds zugreifen

Das Wasser hat Deiche überspült, ist in Keller und Häuser gelaufen und hat Autos unter Wasser gesetzt: Die Ostsee-Sturmflut am 4. und 5. Januar hat in Schleswig-Holstein viele Schäden hinterlassen. Nun ist klar: Die betroffenen Gemeinden können bis zum 30. Juni Anträge auf Unterstützung aus dem "Sonderfonds Sturmflutschäden" stellen, in dem Geld vom Land bereitsteht. Der Landtag hatte dafür Ende März zwei Millionen Euro bewilligt. Nun ist laut Wirtschaftsminister Reinhard Meyer (SPD) dazu die Förderrichtlinie in Kraft getreten und steht auf der Internetseite der Investitionsbank zum Download bereit.

Gefördert werden touristische Infrastrukturen

Ersetzt werden aber nicht alle Schäden: In der Regel können Gemeinden aus dem Fonds die Hälfte der Summe bekommen, die notwendig ist, um einen Schaden zu beseitigen. Bezahlt würden aber nur Schäden, die unmittelbar auf die Januar-Sturmflut zurückzuführen sind, sagte Meyer. Weitere Bedingungen: Es muss sich um öffentliche touristische Infrastrukturen wie Uferanlagen, Seebrücken oder Dünen handeln. Auch sie werden aber nur gefördert, wenn ihr Bestand langfristig gesichert ist. "Strandauffüllungen fördern wir nur unter der Voraussetzung, dass sie einen Beitrag zur Ufersicherung leisten oder massiver Strandverlust die touristische Nutzung erheblich beeinträchtigt", sagte Meyer.

Hohe Schäden: Sturm wütet an der Ostsee Schleswig-Holstein Magazin - 05.01.2017 18:00 Uhr Tief "Axel" brachte die schwerste Sturmflut seit zehn Jahren und führte an der Ostseeküste Schleswig-Holsteins vielerorts zu schweren Überflutungen und Schäden.







Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 24.04.2017 | 15:00 Uhr