Stand: 14.02.2017 19:56 Uhr

Studt erlässt Abschiebestopp nach Afghanistan

Innenminister Stefan Studt (SPD) hat angeordnet, dass in den kommenden drei Monaten keine Menschen nach Afghanistan abgeschoben werden dürfen. Der Grund ist die aktuell angespannte und teils unklare Sicherheitslage. So kann nach Angaben der Landesregierung nicht sichergestellt werden, dass afghanische Staatsangehörige unter Berücksichtigung der völkerrechtlichen Standards sicher und würdevoll zurückgeführt werden. "Ein Abschiebungsstopp war daher aus humanitären Gründen geboten", sagte Studt.

Keine Abschiebungen nach Afghanistan Schleswig-Holstein Magazin - 14.02.2017 19:30 Uhr Schleswig-Holsteins Innenminister Stefan Studt wollte einen bundesweiten Abschiebestopp von Afghanen erwirken, gefolgt ist ihm allerdings keiner. Nun bleibt es ein Alleingang.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Bewaffneter Konflikt im gesamten Land

Im Dezember des vergangenen Jahres stellte der Hohe Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen fest, dass im gesamten Staatsgebiet Afghanistans ein innerstaatlicher bewaffneter Konflikt lodert. Sichere Gebiete, in die Abschiebungen möglich sind, können demnach nicht bestimmt werden. Im vergangenen Jahr waren in dem Land laut einem Bericht der Vereinten Nationen so viele Zivilisten getötet worden, wie seit 2009 nicht. Auf diese Erkenntnisse stützt sich die Entscheidung der Landesregierung.

Abschiebung nur aufgeschoben - nicht aufgehoben

Zuvor hatte Innenminister Studt Bundesinnenminister de Maizière sowie die Innenminister und -senatoren der Länder darum gebeten, die bestehende Auffassung über die Sicherheitslage in Afghanistan zu revidieren. Einen bundesweiten Abschiebungsstopp konnte er nicht erreichen.

Menschen, bei denen feststeht, dass sie Deutschland verlassen sollen, müssen dies auch weiterhin. Der Abschiebestopp verschiebt den Ausreisezeitpunkt lediglich. Eine Personengruppe kann weiterhin sofort abgeschoben werden: Menschen, die wegen schwerer Straftaten verurteilt worden sind oder eine besondere Gefahr für die innere Sicherheit darstellen.

Von Kalben: "Humanitärer Kurs"

Der Flüchtlingsrat Schleswig-Holstein begrüßte den Kabinettsbeschluss "als humanitär angemessen und rechtlich geboten". Auch die Grünen-Landtagsfraktionschefin Eka von Kalben lobte Studt: "Ich bin stolz auf diesen Innenminister, der - auch wenn es mal etwas auffrischt ­ einen klar humanitären Kurs behält."

Kritik von CDU und FDP

Dagegen übte der CDU-Landesvorsitzende Daniel Günther massive Kritik: "Kein anderes europäisches Land hat die Abschiebungen nach Afghanistan gestoppt." Ganz offensichtlich sei der pauschale Abschiebestopp der Regierung von Ministerpräsident Torsten Albig (SPD) "in der Sache unbegründet", so Günther. "188 afghanische Staatsbürger sind im vergangenen Jahr aus Schleswig-Holstein freiwillig nach Afghanistan zurückgekehrt. Das passt mit der pauschalen Behauptung der Albig-Regierung, Abschiebungen dorthin seien in Würde und Sicherheit unmöglich, nicht zusammen." Die völlig unklare Position der SPD in dieser Frage mache eine gemeinsame Flüchtlingspolitik von Bund und Ländern zunehmend unmöglich, sagte Günther.

FDP-Fraktionschef Wolfgang Kubicki hielt der Landesregierung vor, der Öffentlichkeit eine wahltaktische Maßnahme als humanitäre Aktion zu verkaufen. Denn kurz nach der Landtagswahl am 7. Mai laufe das Drei-Monats-Moratorium aus.

Weitere Informationen SH erwägt Abschiebestopp nach Afghanistan Abschiebestopp nach Afghanistan? Innenminister Stefan Studt sieht seine Bedenken durch einen UNHCR-Bericht bestätigt. Er fordert nun Stellungnahmen dazu aus anderen Ländern. mehr Landtag streitet über Abschiebung Minister Studt bleibt dabei: Er will vorerst keine abgelehnten Asylbewerber nach Afghanistan abschieben. CDU und FDP fordern dagegen mehr Tempo bei Abschiebungen. mehr Drei Afghanen aus Hamburg abgeschoben An der zweiten Sammelabschiebung nach Afghanistan hat sich Hamburg erneut beteiligt. Unter den 25 abgelehnten Asylbewerbern waren drei aus der Hansestadt. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 14.02.2017 | 15:00 Uhr