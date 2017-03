Stand: 01.03.2017 09:29 Uhr

Streik beendet: Busfahrer wieder am Steuer

In Kiel, Lübeck, Neumünster und Flensburg haben am Morgen Hunderte Busfahrer der kommunalen Verkehrsunternehmen die Arbeit niedergelegt. Der Warnstreik, zu dem die Gewerkschaft ver.di aufgerufen hatte, sorgte vor allem im Schüler- und Berufsverkehr für Einschränkungen. Viele Menschen mussten sich eine Mitfahrgelegenheit suchen oder zu Fuß gehen. Laut ver.di waren allein in Kiel 40.000 und in Lübeck 35.000 Menschen betroffen. Die Gewerkschaft begründete die Aktion damit, dass die dritte Runde der Tarifverhandlungen am Dienstag ohne entscheidende Annäherung zu Ende gegangen sei. Um 9 Uhr erklärte ver.di den Streik in allen vier Städten für beendet.

Streik der Busfahrer sorgt für Behinderungen NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 01.03.2017 08:00 Uhr In Kiel, Lübeck, Neumünster und Flensburg haben Hunderte Busfahrer die Arbeit niedergelegt. Der Warnstreik sorgt vor allem im Schüler- und Berufsverkehr für Einschränkungen.







Gewerkschaft: 570 Fahrer im Depot

Ver.di-Verhandlungsführer Gerhard Mette hatte "alle Arbeitnehmer" der Kieler Verkehrsgesellschaft (KVG), der SWN Verkehr Neumünster, des Stadtverkehrs Lübeck und Aktiv Bus in Flensburg zu dem Warnstreik aufgerufen. Nach Angaben der Gewerkschaft legten insgesamt 570 Busfahrer ihre Arbeit nieder. In Kiel standen die Busse der KVG seit Betriebsbeginn um 4 Uhr in den Depots. Bei den gemeinsam von KVG und Autokraft bedienten Linien rollten nur die Busse der Autokraft. In Lübeck standen mehr als 130 Stadtbusse still. In der Hansestadt waren auch Linien betroffen, die die Gemeinden Bad Schwartau und Groß Grönau anbinden. Die Busse in Richtung Travemünde fuhren hingegen.

Alle Linien in Neumünster betroffen

In Flensburg waren die Linien 1 bis 7 im Berufsverkehr bis 9 Uhr komplett unterbrochen. Etwa 40 Fahrer der Linien versammelten sich am Morgen im Depot. Die Gesellschaft AFAG war dagegen mit den Linien 10 bis 14 regulär unterwegs. Auch die sogenannten Überlandbusse fuhren. In Neumünster fuhr kein Bus der Stadtwerke. Alle Linien waren von dem Warnstreik betroffen.

Ver.di fordert 145 Euro brutto mehr

"Die Arbeitgeber haben ein Angebot von 2,2 Prozent vorgelegt - das ist aus Sicht unserer Kolleginnen und Kolleginnen völlig ungenügend", hatte ver.di-Verhandlungsführer Mette im Vorfeld des Streiks erklärt. Die Gewerkschaft fordert für die Beschäftigten der Verkehrsbetriebe in den vier Städten monatlich 145 Euro brutto mehr. Der Kommunale Arbeitgeberverband reagierte mit Unverständnis auf den Warnstreik-Aufruf. Ver.dis Forderung entspreche einer Erhöhung um mehr als fünf Prozent. Das sei überzogen, sagte Verbandsgeschäftsführer Kley. Er fürchtet um die Wettbewerbsfähigkeit der kommunalen Verkehrsbetriebe im Konkurrenzkampf mit privaten Anbietern. Die Tarifverhandlungen für die Busfahrer sollen am 23. März in Flensburg weitergehen.

