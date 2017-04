Stand: 28.04.2017 10:40 Uhr

Straßenkreuzer und Petticoats in Kiel

Besitzer und Liebhaber von nostalgischen amerikanischen Autos und Motorrädern kommen morgen in Kiel voll auf ihre Kosten. Beim "US Cars & Bikes Clash" werden ab 10 Uhr am Güterbahnhof Hunderte Fahrzeuge ausgestellt. Zu sehen sind legendäre Straßenkreuzer, Muscle Cars, Pick-ups und Harleys - alle natürlich hochglanzpoliert mit blitzendem Chrom.

Rockiges Rahmenprogramm

Die Coast Guards aus Kiel sorgen unter anderem für den passenden 50er-Jahre-Sound. Die Musiker nennt man auch die "Rockabilly Küstenwache" des Nordens. Sie hoffen, dass viele Frauen in schwingenden Petticoat-Kleidern zu ihrer Musik tanzen werden. Auch die "Silverballs" wollen mit ehrlichem Rock'n'Roll ordentlich Stimmung machen. Bei dem Event werden natürlich Burger und Beef vom Grill serviert.

