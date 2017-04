Stand: 18.04.2017 17:22 Uhr

Steilküste und Wanderweg sacken einfach weg

Bei Nordostwind schlagen die Wellen heftig auf das Gestein - und tragen es so Stück für Stück ab. Bei der Steilküste in Stohl bei Dänischenhagen (Kreis Rendsburg-Eckernförde) ist das ein ganz natürlicher Prozess, sagen Geologen. Jedes Jahr verliert die Steilküste dadurch ein paar Zentimeter. Doch nun ist ein ganzes Stück der Steilküste in Stohl einfach weggesackt - samt Wanderweg auf einer Länge von etwa 80 Metern.

Steilküste bei Stohl abgestürzt Schleswig-Holstein 18:00 - 18.04.2017 18:00 Uhr In Stohl bei Kiel ist ein Stück der Steilküste abgesackt. Auch 80 Meter eines Wanderweges sind nicht mehr da, wo sie einmal waren. Ursache könnte Sturm "Axel" gewesen sein.







Spätfolge von Sturm "Axel"?

Das Gestein hat einen hohen Sandanteil und kann deshalb leichter abgetragen werden. Der Vorgang zog sich offenbar über Wochen hin. Das ganze ist wahrscheinlich eine Spätfolge des Sturmtiefs "Axel" im Januar. Bei der Sturmflut wurde das Kliff unterhöhlt. Das Geröll am Fuße der Küste wird einen weiteren Absturz jetzt erst einmal verhindern - bis es von neuen Stürmen weggetragen wird.

Teile der Steilküste plötzlich weg











