Stau in Westerland: Warten auf den Autozug

Die Autozüge über den Hindenburgdamm von und nach Sylt rollen wieder. Um etwa 12:30 Uhr wurde die Bahnstrecke zwischen Niebüll und Westerland am Sonntag wieder freigegeben. Am Autoverladeterminal in Westerland mussten Fahrgäste allerdings auch nach Freigabe der Strecke mit Wartezeiten rechnen. Die konnte laut einem Mitarbeiter der Deutschen Bahn rund eine Stunde betragen. Bis zum frühen Nachmittag sollen nach den Plänen aber alle Fahrgäste wieder auf dem Festland sein. Um 14.55 Uhr soll auch der blaue Autozug des Konkurrenten RDC aus dem Westerländer Bahnhof rollen.

Fähre ist in der Werft

Weil die Deutsche Bahn Gleise und Technik erneuerte, fielen vom Samstagabend bis Sonntagmittag alle Autozüge nach Sylt aus. Eine Alternative hatten Auto- und Lastwagenfahrer nicht. Die Fähre "SyltExpress" ist bis Montag in der Werft - "für planmäßige Wartungsarbeiten", wie es auf der Homepage der Reederei heißt. Die Fähre pendelt normalerweise zwischen Havneby auf der dänischen Insel Rømø und List im Norden der Insel Sylt. Abgestimmt haben sich Bahn und Reederei nicht. Beide Unternehmen wussten nach Angaben von Sprechern nichts von den Vorhaben des anderen.

Personenzüge nur bis Morsum

Regionalzüge verkehrten laut der Bahn auch zwischen Samstag und Sonntag über den Hindenburgdamm - allerdings nicht bis Westerland. Sie endeten zwischen 18 Uhr am Sonnabend und 13 Uhr am Sonntag bereits in Morsum - dem ersten Bahnhof auf der Insel. Von dort aus hatte die Bahn einen Ersatzverkehr mit Bussen bis nach Westerland organisiert. Die Fahrzeit verlängerte sich um knapp 40 Minuten.

Gleise werden verlängert

Die Bahn baut zwischen Morsum und Westerland. Dort ist die Strecke auf weiten Teilen nur eingleisig. Am Bahnhof in Keitum gibt es allerdings zwei Gleise, damit sich dort Züge begegnen können. Die Bahn verlängert die beiden Gleise um etwa acht Meter. Dafür muss eine Weiche aufwendig versetzt werden. "Sie wird in mehrere Teile zerschnitten, ausgebaut und dann an neuer Stelle eingebaut", erklärt Bahnsprecher Egbert Meyer-Lovis. Hinter dem Keitumer Bahnhof ist die Strecke einspurig. "Durch die Verschiebung der Weiche sind künftig gleichzeitige Einfahrten in den Keitumer Bahnhof möglich. Dadurch wird der Schienenverkehr entscheidend beschleunigt."

Elektronisches Stellwerk statt "Muckibude"

Die Bahn ersetzt außerdem die veraltete Signal- und Stellwerkstechnik auf Deutschlands wohl bekanntester Urlaubsinsel. Bisher müssen die Mitarbeiter noch mit Muskelkraft Signale stellen und den Verkehr regeln. Zukünftig soll das per Tastendruck in einem elektronischen Stellwerk erfolgen. Hierein investiert die Bahn 11,8 Millionen Euro. Darüber hinaus werden an mehreren Orten entlang der rund 240 Kilometer langen Strecke zwischen Hamburg und Westerland Gleise und Weichen erneuert.

Probleme bis Herbst?

Die aktuellen Bauarbeiten sollen noch bis Ende April dauern. Eine weitere Unterbrechnung der Strecke nach Sylt ist am ersten April-Wochenende geplant. Dann fährt zumindest die Fähre wieder. Pendler und Urlauber müssen aber auch danach mit Einschränkungen bei der Marschbahn rechnen - einerseits wegen weiterer Bauarbeiten, andererseits wegen Problemen mit 90 Waggons. Die stehen seit November mit kaputten Kupplungen in der Werkstatt. Stattdessen setzt die Bahn veraltete, teilweise nicht barrierefreie Ersatzwagen auf der Strecke ein. Die Probleme werden nach Angaben der Nahverkehrsgesellschaft Schleswig-Holstein (Nah.SH) möglicherweise erst im Herbst gelöst sein. Im kommenden Jahr sind weitere umfangreiche Bauarbeiten auf der Strecke geplant.

