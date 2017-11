Stand: 01.11.2017 15:05 Uhr

Sport ist wichtiger Wirtschaftsfaktor

Ein neuer Fanschal des Lieblingsvereins, der Personaltrainer für die Bikinifigur oder eine neue Sporthalle für den örtlichen Sportverein - drei ganz unterschiedliche Sachen, aber alle haben mit Sport zu tun und gelten als Ausgaben in diesem Wirtschaftssektor. Diese Ausgaben wirken sich auf die Wirtschaft in Schleswig-Holstein positiv aus. Das zeigt eine neue Studie der Christian-Albrechts Universität zu Kiel, die der Landessportverband zusammen mit der Industrie- und Handelskammer am Mittwoch vorgestellt hat.

Die Studie beziffert die sportbedingten Steuereinnahmen auf 250 Millionen Euro - insgesamt liegt der Umsatz bei fünf Milliarden Euro. Das entspreche 3,2 Prozent aller Steuereinnahmen, sagte der Sportökonom Jens Flatau bei der Vorstellung der Erhebung am Mittwoch in Kiel. Damit nimmt das Land durch Sport mehr Geld ein als durch den Tourismus. Die Studie ist die erste dieser Art für ein Bundesland.

Sport liegt auf Platz 4

Insgesamt sind rund 45.000 Menschen sozialversicherungspflichtig in der Sportwirtschaft im Land beschäftigt, so die Studie. Damit liegt der Sport auf Platz 4 als Arbeitgeber in Schleswig-Holstein, noch vor der maritimen Wirtschaft. In die Rechnung eingeflossen sind unter anderem Handel und Produktion von Sportartikeln, Dienstleistungen oder der Bau von Sportanlagen.

Verbandspräsident Hans-Jakob Tiessen sagte zum Ergebnis der Studie: Der Sport sei mehr als nur ein nettes Freizeitvergnügen, sondern ein dynamischer Wirtschaftszweig. Außerdem zeige sich, jeder Euro, den der Staat in den Sport investiert, komme dreifach zurück. Es gebe positive Aussagen im Koalitionsvertrag von CDU, Grünen und FDP, aber es müsse mehr geschehen, um der Bedeutung des Sports gerecht zu werden. In den letzten Jahrzehnten sei der Sport viel zu wenig gefördert worden, sagte Tiessen und verwies auf einen Sanierungsstau von 100 Millionen Euro.

Die neue Landesregierung habe mit einem Nachtragshaushalt in Höhe von 15 Millionen Euro für den Sport auch gleich nach Amtsantritt ein Zeichen gesetzt. «Wir haben als Landesregierung die Bedeutung des Sports erkannt.» Die Regierung wolle auch im Entwurf des nächsten Haushalts die Mittel für den Sport erhöhen.

Alle Sportausgaben eingeflossen

Für die Studie wurde die Herstellung von Sportgeräten und -kleidung ebenso erfasst wie der Handel mit Nahrungsergänzungsmitteln, Fanartikeln und Schmerzmitteln. Die Gelder fließen vor allem über die Lohn- und Einkommensteuer, Wettsteuern und die Umsatzsteuer.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 01.11.2017 | 14:00 Uhr