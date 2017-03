Stand: 29.03.2017 17:01 Uhr

Späte Hilfe für Opfer aus Kinderheimen

Opfer der erschreckenden Missstände in deutschen Kinderheimen und Psychiatrien zwischen den 1950er- und 1970er-Jahren leiden bis heute unter dieser Zeit. So wie in Schleswig, wo NDR Recherchen unter anderem folgenschwere Medikamentenversuche im ehemaligen Landeskrankenhaus ans Licht brachten. Bund, Länder und Kirchen wollen das Geschehene nun in einer gemeinsamen Stiftung aufarbeiten und den Betroffenen helfen. Schleswig-Holsteins Sozialministerin Kristin Alheit (SPD) hat am Mittwoch in Neumünster eine Anlauf- und Beratungsstelle für damalige Opfer eröffnet.

Neue Stiftung für Opfer aus Kinderheimen Schleswig-Holstein Magazin - 29.03.2017 19:30 Uhr Menschen, die als Kind oder Jugendliche zwischen 1949 und 1975 Opfer von Medikamentenversuchen in Behinderteneinrichtungen geworden sind, sollen endlich Unterstützung bekommen.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Sexuelle Übergriffe und Elektroschocks

Bereits seit Anfang März arbeiten dort zwei Sozialpädagoginnen, und in deren Büroräumen haben sich bereits rund 50 frühere Heimkinder gemeldet. Ihre Schilderungen reichten von Erniedrigungen über körperliche und sexuelle Übergriffe bis hin zu Elektroschocks, so die Pädagoginnen. Alle Opfer können sich in Neumünster beraten lassen und bis zu 9.000 Euro Entschädigung beantragen.

Opfer kritisieren Stiftung

Neue Anlaufstelle für Opfer aus Kinderheimen NDR 1 Welle Nord - 29.03.2017 17:00 Uhr Autor/in: Stefan Eilts Für alle, die früher in Kinderheimen zu Opfern wurden, gibt es jetzt in Neumünster eine Beratungsstelle. Doch schon zur Eröffnung wird Kritik laut.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Sozialministerin Alheit bezeichnete die Eröffnung als einen wichtigen Meilenstein. Vollständige Gerechtigkeit für jedes erfahrene Leid sei wohl nie möglich, aber zumindest ein Stück weit solle Gerechtigkeit hergestellt werden, betonte Alheit. Land, Bund und Kirchen teilen sich die Kosten der bundesweiten Stiftung, insgesamt 288 Millionen Euro. Zu dieser Summe trägt Schleswig-Holstein 2,1 Millionen Euro bei. Doch die Stiftung ist nicht unumstritten. Vertreter von Opfern fordern mehr Geld für mehr Betroffene. Außerdem seien die Opfer selbst in die Aufarbeitung bislang nicht ausreichend eingebunden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 29.03.2017 | 22:00 Uhr