Sorgenkind B 5: Ausbau nur schleppend

Verkehrsminister Reinhard Meyer (SPD) und der Landesbetrieb Straßenbau laden am Nachmittag zu einer Informationsveranstaltung nach Struckum (Kreis Nordfriesland) ein. Sie wollen über den aktuellen Planungsstand zum Ausbau der B 5 informieren. Die Bundesstraße ist eine der wichtigsten Nord-Süd Verbindungen des Landes. Seit Jahrzehnten fordern Wirtschaftsvertreter und Politiker parteiübergreifend den Ausbau. Vor allem auf der "Todesstrecke" von Tönning nach Husum und in Hattstedt müsste dringend etwas geschehen, fordert auch der Verein "Infrastruktur Westküste".

Stau auf der B5 Schleswig-Holstein Magazin - 05.04.2017 19:30 Uhr Der Ausbau der B 5 kommt schleppend voran, aktuell werden die ersten neun Kilometer zwischen Itzehoe und Wilster werden im Moment dreispurig ausgebaut, dann geht's erstmal nicht weiter.







Die ersten neun Kilometer zwischen Itzehoe und Wilster (Kreis Steinburg) werden im Moment dreispurig ausgebaut. Fertig ist der Abschnitt frühestens 2021. Doch der Ausbau der restlichen Strecke wird immer wieder verschoben. Alle Zeitpläne aus dem Verkehrsministerium sind lange überholt.

Auch Streit vor Ort blockiert Ausbau

Doch der schleppende Ausbau liegt nicht nur an den Planungen des Landes. Auch Streit vor Ort, zum Beispiel in Hattstedt, blockiert den weiteren Ausbau. Eine 18 Kilometer lange Umgehung ist im Ort schwer umstritten. Im Kieler Verkehrsministerium geht man davon aus, dass die vier weiteren Bauabschnitte frühestens in sechs bis sieben Jahren gebaut werden können - wenn Gemeinden, Anwohner und der Kreis sich einig sind und die Gerichte entschieden haben.

