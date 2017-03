Stand: 18.03.2017 10:57 Uhr

Sonntags shoppen: Bäderregelung macht's möglich

Klamotten, Strandspiele und Lebensmittel: ja - Motorräder, Schränke und Waschmaschinen: nein. Von diesem Wochenende an dürfen in touristisch geprägten Orten Geschäfte bestimmter Branchen auch am Sonntag öffnen. Das erlaubt die Bäderregelung, die bis Ende Oktober gilt. Das Sortiment soll Waren des touristischen Bedarfs beinhalten. Geschäfte mit so einem Angebot dürfen zwischen 11 und 19 Uhr für maximal sechs Stunden öffnen. Ausdrücklich von der Bäderregelung ausgenommen sind Möbel- und Autohäuser sowie Elektronikmärkte.

Kirchen und Gewerkschaften sehen Regelung kritisch

Der Tourismusverband Schleswig-Holstein betont auf seiner Website die wirtschaftliche Bedeutung der Sonntagsöffnung. Sie belebe die Innenstädte und sei attraktiv für Tagesgäste. Kirchen und Gewerkschaften hingegen verweisen auf den im Grundgesetz verankerten Sonntagsschutz. Trotzdem sei die derzeit gültige Bäderregelung ein guter Kompromiss zwischen wirtschaftlichen Interessen und dem Sonntagsschutz, sagte der Sprecher der Nordkirche, Frank Zabel.

Von November bis März sollen Läden am Sonntag zu bleiben

2013 hatten sich das Wirtschaftsministerium und die Kirchen auf einen Komrpomiss bei der Bäderregelung geeinigt. Bis zum 31. Oktober dürfen einige Geschäfte in Nord- und Ostseebädern ihre Waren sonntags anbieten. Dann müssen sie, mit Ausnahmen um Weihnachten und Silvester, für viereinhalb Monate sonntags wieder dichtmachen. Davor durften Läden durchgehend von Mitte Dezember bis Ende Oktober öffnen.

