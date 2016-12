Stand: 30.12.2016 15:45 Uhr

Silvester-Urlaubern droht Verkehrschaos auf Sylt

Urlauber, die Sylt nach Silvester wieder mit dem Autozug verlassen wollen, benötigen Anfang der kommenden Woche starke Nerven. Es droht ein Verkehrschaos, weil die L 24 - die Hauptzufahrt zur Auto-Verladestelle in Westerland - gesperrt ist. Die Stelle ist lediglich über den Sylter Osten erreichbar. Das hatte bereits an den starken Abreisetagen nach Weihnachten für Probleme gesorgt. Die Gemeinde Sylt bittet alle Urlauber, sich an die ausgeschilderte Umleitung zu halten. Die Deutsche Bahn empfiehlt, die Rückreise nicht gleich an Neujahr anzutreten. Es sei besser, die Hauptabreisetage am 2. und 3. Januar zu meiden und erst später abzureisen, so ein Sprecher.

Zweiter Autozug-Anbieter sorgt für Verwirrung

Downloads 1 MB Sylt: Umleitungsstrecke zum Ausdrucken Die L 24 - Sylts Hauptverkehrsader - ist in Westerland gesperrt. Urlauber sollten die Umleitung nutzen. Download (1 MB)

Ein weiteres Problem für Sylt-Touristen: Seit Mitte Oktober hat der Sylt Shuttle der Deutschen Bahn mit der Raiload Developement Corporation (RDC) Konkurrenz. Seitdem fährt der US-amerikanische Autozuganbieter mit eigenen Zügen über den Hindenburgdamm auf die Insel. An den Verladeterminals fehlen allerdings entsprechende Informationen. Auch dies führte bereits in den vergangenen Tagen zu Verzögerungen. Viele Autofahrer erkannten oft nicht, welche Spur sie anfahren mussten. Zudem fehlten Information darüber, welcher Autozug als erstes abfährt, sodass Autofahrer häufig in der falschen Schlange standen.

Weitere Züge werden eingesetzt

Verwirrung beim Einfädeln droht auch auf der Rückfahrt. Von der Deutschen Bahn und vom RDC hieß es, man arbeite an einer besseren Ausschilderung. Weiterhin setzt die Deutsche Bahn vom 2. bis 5. Januar zusätzliche Züge ein. Drei weitere habe man noch in der Hinterhand, meinte ein Sprecher. RDC bedient die Strecke ebenfalls mit insgesamt 14 Fahrten.

Karte: Umleitung zum Verladeterminal auf Sylt

