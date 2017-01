Stand: 02.01.2017 11:30 Uhr

Silvester-Urlauber verlassen Sylt

Nach dem Jahreswechsel verlassen viele Urlauber seit Montagmorgen wieder die Insel Sylt - die meisten mit dem Autozug. Die Hauptzufahrtsstraße zur Autoverladung in Westerland ist allerdings gesperrt. Das deshalb befürchtete Verkehrschaos blieb bislang allerdings aus. Die Verladestelle ist nur über den Sylter Osten erreichbar. Dort wurde es am Morgen langsam voller. Der erste Autozug nahm um 5.30 Uhr noch problemlos alle Autos mit, sagte eine Mitarbeiterin am Terminal. Nach Angaben der Bahn müssen Reisende am Mittag bis zu zwei Stunden warten. Bahnsprecher Egbert Meyer-Lovis rechnet noch bis einschließlich Donnerstag mit starkem Rückreiseverkehr.

Sylt-Urlauber am Autozug ausgebremst NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 02.01.2017 12:00 Uhr Autor/in: Simone Steinhardt Nach den Feiertagen beginnt die große Rückreisewelle von Sylt: Der Rückweg wird zur Geduldsprobe. Am Mittag mussten Reisende mit zwei Stunden Wartezeit rechnen







Probleme bei der Anreise

Die Straßensperrung hatte bereits an den starken Abreisetagen nach Weihnachten für Probleme gesorgt. Die Gemeinde Sylt bittet alle Urlauber, sich an die ausgeschilderte Umleitung zu halten. Ein weiteres Problem für Sylt-Touristen: Seit Mitte Oktober hat der Sylt Shuttle der Deutschen Bahn mit der Raiload Developement Corporation (RDC) Konkurrenz. Seitdem fährt der US-amerikanische Autozuganbieter mit eigenen Zügen über den Hindenburgdamm auf die Insel. An den Verladeterminals fehlten allerdings entsprechende Informationen, beklagten Reisende. Auch dies führte bereits in den vergangenen Tagen zu Verzögerungen. Viele Autofahrer erkannten oft nicht, welche Spur sie anfahren mussten. Am Terminal in Westerland ist nur eine der 14 Spuren für RDC-Kunden reserviert. Dort standen am Morgen allerdings nur wenige Autos.

Die Deutsche Bahn setzt bis 5. Januar zusätzliche Züge ein. Drei weitere habe man noch in der Hinterhand, sagte ein Sprecher. RDC bedient die Strecke ebenfalls mit insgesamt 14 Fahrten.

Karte: Umleitung zum Verladeterminal auf Sylt

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 02.01.2017 | 12:00 Uhr