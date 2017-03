Stand: 21.03.2017 15:46 Uhr

Sieben Monate lang Stürme und Seeschwalben

Sieben Monate Wind, Salzwiesen, Meer, Vögel und eine Holzhütte auf Stelzen warten auf Tore Mayland-Quellhorst. Er ist der neue Vogelwart der Insel Trischen im Wattenmeer vor Friedrichskoog (Kreis Dithmarschen). Im Auftrag des Naturschutzbundes Deutschland (NABU) beobachtet er bis Oktober Regenpfeifer, Ringelgänse und mehr, kartiert und zählt sie.

Vögel zählen auf einer einsamen Insel



























Neue Mitbewohner erwachen

Weil zu viel Wind war, brachte der Insel-Versorger Axel Rohwedder den neuen Vogelwart einen Tag später als geplant auf die Insel. Und die begrüßte Tore Mayland-Quellhorst erst mal mit viel Regen. Aber immerhin, "die Hütte hat den Winter gut überstanden", schreibt der 27-Jährige in seinem Blog auf der NABU-Webseite der Vogelinsel. "Nachdem sie aus- und aufgeräumt und der Ofen angeheizt war, konnte es auch gemütlich werden und die Sachen trocknen." Einen Nachteil hatte das Beheizen der Hütte allerdings. "Kaum war sie warm, wachten leider die ersten Überwinterer aus ihrer Winterstarre auf", schreibt Torre. Sowohl ein Schmetterling der Art "Kleiner Fuchs" als auch eine Wespe wurden durch die wohlige Wärme munter und flogen durch die Hütte.

Videos 00:26 min Ein Paradies für Vogelarten Graugänge, Nonnengänse, Löffler, Kormorane, Rotschenkel, Austernfischer - für viele Vögel ist Trischen ein Paradies. Jahr für Jahr brüten hier alle möglichen Arten. Der Vogelwart beobachtet sie. Video (00:26 min)

Aber auch Austernfischer, Feldlerchen, Wiesenpiper, Möwen und Kormorane hat Tore schon gesichtet. Eine Hauptaufgabe des Vogelwarts im Frühjahr ist die Erfassung der Brutbestände. Gleichzeitig muss er die Rastvögel während der gesamten Saison regelmäßig bei Springtiden zählen sowie durchziehende Vögel im Frühjahr und Herbst regelmäßig erfassen. Damit Tore nicht immer die selben Vögel zählt, sucht er sich Zeiten aus, in denen er weiß, dass sich die Tiere wenig bewegen. "Zum Beispiel rasten bei Hochwasser bestimmte Vögel an bestimmtem Plätzen. Und dann zählt man die Vögel, die man an einem Rastplatz sieht und geht zum nächsten Rastplatz und zählt dort wieder. Dabei versucht man auch zu beobachten, ob sie sich zwischendurch bewegen", erklärte Tore Mayland-Quellhorst NDR 1 Welle Nord.

Dass ihm in den sieben Monaten auf Trischen langweilig wird, glaubt der neue Vogelwart nicht. "Es gibt jeden Tag etwas neues zu entdecken. Die Saison geht ja gerade erst los, und es gibt viel zu tun", sagte er.

Wie zählt man Vögel? NDR 1 Welle Nord - Guten Morgen Schleswig-Holstein - 22.03.2017 06:40 Uhr Autor/in: Passow Tore Mayland-Quellhorst ist der neue Vogelwart Trischens. Bis Oktober zählt und kartiert er die Vögel. Seine Strategie dafür verrät er NDR 1 Welle-Nord-Moderator Jan Bastick.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Möwen, Löffler und Austernfische

Trischen gehört seit 1909 zu den geschützten Seevogelfreistätten. Die Insel ist allerdings ständig in Bewegung. Sie verlagert sich mit einer Geschwindigkeit von 30 bis 35 Metern pro Jahr in Richtung Osten. Der Grund: Trischen besitzt keinen festen Kern. Sie entstand vor rund 400 Jahren aus Sandbänken. Bis heute wird dieser abgelagerte Sand kontinuierlich durch Wasserströmung und Wind bewegt. Durch die ständige Wanderbewegung wandelt sich der Lebensraum und die Zusammensetzung der Brutvögel auf Trischen ständig. In der Regel brüten auf Trischen 20 bis 25 verschiedene Vogelarten. Den Großteil davon bilden laut NABU Silber- und Heringsmöwen, gefolgt von einigen Hundert Löfflern und Kormoranen. Rotschenkeln, Austernfischer und Wiesenpiepern leben in den Salzwiesen. Am Strand brüten Sandregenpfeifer und in Dünen Seeschwalben. Auch Grau- und Nonnengänse sowie ein Wanderfalkenpaar brütet auf der Insel.

In den 20er-Jahren gab es auf der Insel sogar einen Bauernhof und mehr als 80 Hektar eingedeichtes Land. Weil die Insel ständig wandert und heftigen Sturmfluten ausgesetzt ist, wird sie heute nur noch in den Sommermonaten vom Vogelwart bewohnt.

Weitere Informationen Trischen: Sieben Monate lang gefiederte Nachbarn Die Zeit als Vogelwart auf der Insel Trischen ist für Marco Maier vorbei. Der 28-jährige Biologe kehrt nach sieben Monaten zurück nach Hamburg - mit vielen schönen Erinnerungen im Gepäck. ( 16.10.2016) mehr 27 Bilder Impressionen vom Vorgänger: So schön ist Trischen Sieben Monate lang wird Christin Kunze auf der Nordseeinsel Trischen leben. Ihr Vorgänger Benjamin Gnep zeigt mit seinen Fotos, was auf Christin Kunze wartet. Bildergalerie

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 22.03.2017 | 06:40 Uhr