Stand: 10.01.2017 10:28 Uhr

Sibirischer Tiger in Lübecker Garten

Monica Farell ist seit kurzem Mama - und zwar von einem Tigerbaby. "Elsa" heißt die kleine Raubkatze, vier Monate ist sie alt. Ende August kam das Sibirische Tigermädchen in einem Wanderzirkus zur Welt, der gerade auf der Insel Rügen gastierte. Doch die Tigermutter verstieß ihr Junges. In einer Tierarztpraxis wurde das Tier aufgepäppelt. Das Veterinäramt vermittelte es zu den Farells, einer alten Zirkusfamilie, die in Lübeck lebt.

Viel Katzenmilch und Toben









Katzenmilch und Hühnerbrust

Dort wächst der Tiger nun im Wohnhaus der Farells auf. Sohn Dwayne räumte Ende November sein Zimmer für "Elsa" frei. Mehrmals täglich bekommt der kleine Tiger die Flasche mit spezieller Katzenmilch, dazu Hühnerbrust und Rinderhackfleisch mit Eigelb. Es ist nicht das erste Mal, dass kleine Raubkatzen in dem Haus der Familie leben. Laut Vater Saad Rose wurden in dem Lübecker Haus bereits ein Löwe und ein Tiger großgezogen. Und Erfahrung ist auch sehr wichtig, denn mit Schmusekatzen haben junge Tiger wenig zu tun.

20 Kilogramm schwer

So wappnet sich Sohn Dwayne für das Toben mit "Elsa", indem er mehrere Pullover übereinander anzieht. Denn das 20 Kilogramm schwere Tier hat bereits sehr scharfe Krallen - und greift gerne von hinten an. Monica Farell geht viel mit dem Tigerjungen spazieren: im Garten, im Wald oder am Strand. Dabei trainiert das Tier seine Stärke - und sein Selbstbewußtsein.

Noch rund 530 freilebende Sibirische Tiger

Im März soll "Elsa" aus dem Wohnhaus der Farells in den Tigerpark der Familie in Dassow (Landkreis Nordwestmecklenburg) umziehen. Dort bekommt sie ein eigenes Gehege und Haus und als Nachbarin ein erfahrenes älteres Weibchen zur Seite. Bisher leben in dem Erlebnispark 13 Tiger und fünf Löwen. Sibirische oder Amur-Tiger sind die größten Katzen der Erde und werden rund 200 Kilogramm schwer und mehr als zwei Meter lang. Weltweit leben heute mehr der Tiere in Zoos als in freier Wildbahn. Nach Angaben des WWF gibt es noch rund 530 freilebende Sibirische Tiger, beheimatet sind sie im fernen Osten Russlands und im angrenzenden Nordosten Chinas.

