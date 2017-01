Stand: 19.01.2017 05:00 Uhr

Sherlock Holmes 2.0 in Lübeck von Astrid Wulf

In der Schrauber-Ecke des Labors im Lübecker Cybercrime-Kommissariat sieht es aus wie in einem IT-Fachhandel: An der Wand hängen Kabel, im Regal liegen Ersatzteile. Marco Kettlitz hat einen beschlagnahmten Rechner quer auf den Schreibtisch vor sich gelegt. Vorsichtig dreht der IT-Forensiker den Schraubenzieher und öffnet die Gehäuseabdeckung. "Damit habe ich jetzt Zugriff auf die Festplatten", sagt er. Kettlitz ist dafür zuständig, Daten zu sichern und auf Festplatten oder mobilen Geräten nach digitalen Spuren zu suchen. Geht es zum Beispiel um den Vorwurf der Kinderpornographie, hat Kettlitz vor allem Videos, Fotos oder Chatverläufe im Blick. Bei Wirtschaftsverbrechen sind es eher Excel-Tabellen und Listen.

Den Verbrechern im Netz auf der Spur













IT-Forensik: Die Suche nach der Nadel im Heuhaufen

Die Arbeit als IT-Forensiker sei Tüftelarbeit, sagt Marco Kettlitz - genau sein Ding. Er ist eigentlich Polizist, aber zusätzlich besonders als IT-Experte ausgebildet. Wie andere Forensiker kümmert er sich darum, kriminelles Geschehen zu analysieren, zu rekonstruieren und aufzuklären - nur eben mit Hilfe digitaler Geräte und Daten. Zum Team des Cybercrime-Kommissariats gehören vier Ermittler - und außer Kettlitz noch sieben andere Forensiker, die helfen, Verbrechen aufzuklären.

350 Computer in einem Jahr

Genau die Informationen herauszufiltern, die für Ermittlungen relevant sind, ist allerdings extrem aufwendig. "Das Problem ist die Datenflut. Die Mengen sind in einem Maß angewachsen, das nur noch schwer handzuhaben ist", sagt Kettlitz. Etwa 500 Terrabyte Daten haben er und seine Kollegen allein im vergangenen Jahr aufbereitet. Das waren etwa 350 Computer und 330 Mobilgeräte wie Smartphones, Laptops und Navigationsgeräte. Vor allem bei schweren Tatvorwürfen sind IT-Forensiker bei Durchsuchungen mit vor Ort, um Daten möglichst am laufenden Rechner sichern zu können.

Hilfe, ich wurde gehackt! Sie haben versehentlich einen unbekannten Anhang geklickt und sich einen Trojaner auf dem Rechner eingefangen? Gehen Sie zur Polizei, rät Alexander Hahn, Chef des Dezernats für Cybercrime beim Landeskriminalamt. Privatleuten empfiehlt er, bei der nächsten Kriminaldienststelle oder bei der Onlinewache der Landespolizei Anzeige zu erstatten. Denn: Je mehr Fälle angezeigt würden, desto größer sei die Chance, die Täter zu schnappen. Betroffene Firmen und Behörden können sich an die zentrale Ansprechstelle Cybercrime (ZAC) beim Landeskriminalamt Schleswig-Holstein wenden. Sie berät auch im Verdachtsfall oder rund um Prävention. Telefon: (0431) 160 45 45.

Die Täter: überwiegend jung und technikaffin

Aktuell sucht die Abteilung einen oder mehrere Betrüger, die eine Unternehmens-Homepage gefälscht, Büroartikel bestellt und nicht bezahlt haben. Die Täter, denen die Ermittler des Cyberkommissariats das Handwerk legen wollen, seien häufig jünger und in der Regel technikaffin, sagt Michael Koke, der das Kommissariat leitet. "Je besser die sich auskennen, desto schwieriger wird es für uns. Je dusseliger die sind, desto eher gibt es die Chance, dass man die mal zu fassen kriegt."

Smartphones: häufig schwer zu knacken

Ein Stockwerk über seinem Büro lagern die mobilen Geräte in akribisch beschrifteten Plastikboxen. Beschlagnahmte Navigationsgeräte zum Beispiel würden häufig aufschlussreiche Informationen darüber geben, wo Täter unterwegs waren, sagt Koke. Smartphones auszuwerten, sei häufig schwierig. Schon der Passwortschutz mache die Arbeit sehr mühsam.

Nichtsdestotrotz: In den meisten Fällen fänden die IT-Profis irgendetwas, das die Ermittler voranbringt, sagt der Chef des Kommissariats. Eine aussagekräftige Erfolgsbilanz gibt es noch nicht - schließlich hat das Cybercrime-Kommissariat erst im Oktober 2016 seine Arbeit aufgenommen. Etwas länger arbeitet schon die Cybercrime-Abteilung beim Landeskriminalamt in Kiel. Die Bilanz ihrer Arbeit fließt jetzt zum ersten Mal in die offizielle Kriminalitätsstatistik ein, die im Februar vorgestellt wird.

