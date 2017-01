Stand: 30.01.2017 20:18 Uhr

Senioren am Steuer: Zu alt zum Autofahren?

Das Thema Autofahren im Alter sorgt immer wieder für hitzige Diskussionen. Stellen ältere Menschen hinterm Steuer ein zunehmendes Risiko für die Sicherheit im Straßenverkehr dar? Aus Sicht von Fachleuten gibt es zumindest Hinweise darauf. Zwar sind Senioren seltener in Unfälle verwickelt als Fahranfänger, aber alte Menschen verursachen nach Erkenntnissen der Versicherer überdurchschnittlich oft Unfälle. 2015 waren Senioren an knapp 5.000 Unfällen im Land beteiligt. 3.131 verursachten sie selbst.

Mit dem Alter nimmt die Fahrtauglichkeit ab. Doch wie gefährlich sind Senioren wirklich im Verkehr und was hätte ein Fahrverbot für Folgen zum Beispiel für Senioren auf dem Land?







82-Jährige sorgt für Unfallserie

Häufig sorgen Senioren durch schwere Unfälle für Schlagzeilen. Erst am Freitag hat eine 82-jährige Autofahrerin in Lübeck für eine ganze Unfallserie gesorgt. Die Seniorin habe sich mit ihrem unbeleuchteten Kleinwagen zunächst über einen Gehweg zwischen geparkten Autos und eine Mauer hindurchzwängen wollen und dabei unter anderem drei Fahrzeuge beschädigt, teilte die Polizei am Montag mit. Anschließend kollidierte ihr Auto mit einem entgegenkommenden Wagen, einem Verkehrsschild und einem Blumenkübel. "Ihren Führerschein händigte die Seniorin noch an Ort und Stelle aus", teilte die Polizei mit.

Nicht immer enden solche Unfälle nur mit Blechschäden. In Ahrensburg (Kreis Stormarn) hatte erst kürzlich eine ältere Frau offenbar die Kontrolle über ihr Auto verloren. Die 80-Jährige fuhr in das Schaufenster eines Sanitätshauses. Die Seniorin sowie ihr Ehemann kamen mit einem Schock in ein Krankenhaus. Ein anderer Fall: Eine 82-jährige Reinbekerin kam ums Leben, als sie ihren Ehemann beim Parken einweisen wollte und dabei von ihm angefahren wurde.

Fachleute empfehlen freiwillige Testfahrten

In der vergangenen Woche hatte sich der Deutsche Verkehrsgerichtstag für die Idee freiwilliger unverbindlicher Testfahrten für Senioren ausgesprochen. Für verpflichtende Fahreignungsprüfungen gebe es "derzeit keine Grundlage", betonten die Experten. Vorgeschlagen werde jedoch "eine qualifizierte Rückmeldefahrt, deren Ergebnis ausschließlich dem Betroffenen mitgeteilt wird". Instrumente dafür sollten unter wissenschaftlicher Begleitung entwickelt werden. Reichen freiwillige Tests nicht aus, seien am Ende doch verpflichtende Tests einzuführen. "Falls sich herausstellt, dass solche Instrumente auf freiwilliger Basis nur unzureichend in Anspruch genommen werden, ist die Teilnahme obligatorisch zu machen", hieß es in der Empfehlung des zuständigen Arbeitskreises. Auf dem Verkehrsgerichtstag berieten hunderte Experten über aktuelle Sicherheits-, Verkehrs- und Rechtsfragen.

