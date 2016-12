Stand: 29.12.2016 07:32 Uhr

Seit 50 Jahren ist Pro Familia für Familien da von Stefanie Döscher

Mehr als 40 Jahre hat Dr. Karl-Bernhard Schröder als Allgemeinmediziner in Kiel praktiziert. Dass er darüber hinaus zum Gründervater von Pro Familia in Schleswig-Holstein geworden ist, ist seinen Begegnungen mit Patientinnen zu verdanken. Schon während der Ausbildung erlebt er, wie eine junge Frau nach einem missglückten Abtreibungsversuch stirbt. 1959 lässt sich Schröder dann in Kiel nieder, als Allgemeinmediziner mit Zusatzqualifikation Geburtshelfer. Er bemerkt schnell: die Situation für junge Frauen Anfang der 60er Jahre ist schwer. "Damals kamen viele Frauen mit Fragen rund um die Empfängnisverhütung zu mir, doch meistens, wenn es schon zu spät war", erzählt er.

Familienberatung seit 50 Jahren

Mittlerweile ist Schröder 88, lebt immer noch in Kiel - direkt über der Praxis seines Sohnes, den er noch ab und zu vertreten hat, als er schon über 70 war. An die Gründungszeit von Pro Familia erinnert sich Karl-Bernhard Schröder noch lebhaft. Dabei ist sie inzwischen Jahrzehnte her. Seit 50 Jahren informiert der Verein über Schwangerschaftsverhütung, Abtreibung und unterstützt Familien.

Hilfe für Familien: 50 Jahre pro familia Schleswig-Holstein Magazin - 07.10.2016 19:30 Uhr Seit 1966 helfen die Mitarbeiter von pro familia im Falle ungewollter Schwangerschaften, Trennung und sexueller Gewalt. Damals war die Gesellschaft noch eine andere.







3,89 bei 9 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

"Ich habe an die Pille geglaubt"

Als Schröder als junger Arzt arbeitet, ist die Antibabypille schon auf dem Markt, allerdings wird sie zunächst nur Müttern verschrieben, die bereits mehrere Kinder haben. Die verhütende Funktion war damals noch eine Nebenwirkung. "Ich habe an die Pharmaindustrie und die Pille geglaubt", erklärt Schröder. Er will den Frauen helfen und macht bei Pro Familia in Frankfurt einen Kurs. Es geht um Verhütungsmethoden jenseits der eher unzuverlässigen Temperaturkurve - auch um die Pille. Bei dem Kurs wird er gebeten, die Idee von Pro Familia nach Schleswig-Holstein zu bringen und einen Landesverband zu gründen.

Nicht für, sondern gegen Familien?

Pro Familia Pro Familia wurde 1952 als "Deutsche Gesellschaft für Ehe und Familie" in Kassel gegründet. Der Verein ging aus der US-amerikanischen Organisation "Planned Parenthood" hervor. Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Frankfurt am Main und 5.000 Mitglieder, sie ist nicht-staatlich, gemeinnützig und religionsunabhängig. Die Organisation ist in Landesverbände untergliedert. Im vergangenen Jahr suchten über 10.000 Paare oder Einzelpersonen eine der zwölf Beratungstellen und fünf Familienbüros in Schleswig-Holstein auf. Zusätzlich gibt es im Land fünf Einrichtungen gegen sexuelle und häusliche Gewalt.

1966 tragen Schröder und seine Mitstreiter den Verein ein. Sie wollen vor allem, dass alle ihre Familienplanung sinnvoll und nach ihren eigenen Vorstellungen gestalten können. Doch der Verein wird kritisiert: Er sei nicht pro also für, sondern kontra - gegen - Familien. "Das stimmte aber nicht. Wir wollten gesunde Eltern-Kind-Verhältnisse", sagt Schröder heute rückblickend.

Eine richtige Beratungsstelle gibt es in den Anfangsjahren noch nicht. Schröder berät zweimal in der Woche nach Feierabend - zum Beispiel im Studentenwohnheim an der Kieler Universität. Die Frauen - damals kommen fast nur Frauen alleine in die Sprechstunden - wollen vor allem eines: die Pille. Außerdem zieht Pro Familia übers Land und veranstaltet Abende mit dem Titel "Hygiene der Frau." Und auch hier ist das eigentliche Thema: Wie kann ich verhüten? 1968 öffnet die erste Beratungsstelle in Flensburg - bundesweit ist es erst die sechste. 1970 und 1971 folgen Kiel und dann Lübeck.

Ein Paragraf verändert Pro Familia

Acht Jahre bleibt Schröder bei Pro Familia, dann wird es dem Arzt neben seiner Arbeit in der eigenen Praxis zu viel und er verlässt den Verein. Doch der entwickelt sich ohne ihn rasant weiter. 1976 ändern die Politiker in Bonn den Abtreibungs-Paragrafen 218: Eine Schwangerschaftsabbruch ist jetzt bis zum dritten Monat erlaubt. Eine Voraussetzung: Die Frau muss sich vorher beraten lassen, in einer der 26 Modellberatungsstellen in der gesamten BRD. Die Beratung übernimmt unter anderem Pro Familia - auch in Flensburg.

Dort sitzt schon damals Simone Hartig am Telefon und koordiniert die Termine. Die gelernte Erzieherin ist in der Beratungsstelle zunächst nur für den "Schreibkram" zuständig. Doch nach und nach wächst sie in die Beratung hinein. Sie macht Zusatzausbildungen, zum Beispiel eine therapeutische. Außerdem geht sie in Schulen, damals vor allem noch Gymnasien, und klärt die Schüler auf, über Sexualität und Verhütung.

"Wir haben etwas richtig gemacht"

Mittlerweile arbeitet Simone Hartig vierzig Jahre für den Verein und leitet die Geschäftsstelle in Flensburg. Bis heute schätzt sie vor allem eines: Wenn Menschen nach einer Beratung wiederkommen und sich einen weiteren Rat holen. "Dann denke ich, da haben wir etwas richtig gemacht." Mittlerweile kommen auch immer mehr Männer. "Auch alleine, vor allem im Zusammenhang mit einer Trennung. Wir erleben es öfter, dass Männer völlig fertig sind, weil sie nicht wissen, wie es weitergehen soll", erzählt Hartig.

Vom unerfüllten Kinderwunsch bis zum Eltern-Dschungel

Die Beraterinnen und Berater, die heute bei Pro Familia arbeiten, haben meist eine pädagogischen Ausbildung. Sie stehen Menschen zur Seite, die häusliche oder andere Gewalt erfahren haben. Sie beraten Paare, die sich ein Kind wünschen, aber keines bekommen können. Oder werdende Eltern, die sich im Dschungel um Kindergeld und Elterngeld nicht zurechtfinden. In den 90er Jahren war Aids ein großes Thema für den Verband.

Für den Verein ist vor allem eines wichtig: Mit der Zeit gehen und erkennen, wie sich die Gesellschaft entwickelt. Entsprechend muss er das Beratungsangebot permanent erweitern. So schafft es Pro Familia, seit 50 Jahren für Familien da zu sein - auch dank Karl-Bernhard Schröder aus Kiel.

Weitere Informationen Zeitreise: 40 Jahre Pro Familia in Lübeck 22.05.2011 19:30 Uhr Schleswig-Holstein Magazin Sie gehörte zu den Mitbegründerinnen von Pro Familia in Lübeck: Dr. Theresia Priebe. Anlässlich des Jubiläums erinnert sie an die Schwierigkeiten bei der Beratung in den Anfangsjahren. (22.05.2011) mehr

Dieses Thema im Programm: Schleswig-Holstein Magazin | 07.10.2016 | 19:30 Uhr