Stand: 29.12.2016 13:50 Uhr

Sehr brav: Kamele nutzen Fußweg in Norderstedt

Kamele sind Herdentiere. Das war heute Morgen in der Innenstadt von Norderstedt (Kreis Segeberg) kaum zu übersehen. Dort trotteten fünf Tiere - gemächlich wie Spaziergänger - auf dem Fußweg entlang. Sie waren aus dem "Circus Werona" ausgebrochen, der gerade in der Stadt gastiert. "Solaika" und "Maja" machten nach Angaben des Zirkus wohl den Anfang, die drei anderen Tiere liefen hinterher. Ein Bürger alarmierte die Polizei. "Laut des Zeugen kam es zu keinem Zeitpunkt zu einer Gefährdung des Straßenverkehrs, da die Kamele die Fahrbahn nicht betreten hätten", sagte eine Sprecherin später. Sehr artig, diese Kamele.

Zirkus-Mitarbeiter treibt Tiere zurück

Die Polizisten ordneten den Einsatz selbst in die Kategorie "besonders" ein - hatten dann aber doch genug von dem tierischen Stadtbummel. Sie fuhren zum Zirkus und baten einen Mitarbeiter, die Kamele wieder auf ihr Gelände zu treiben. Der Zirkus dürfte den Zaun rund um das Freigehege nun etwas verstärken - und ihn am Freitag gleich wieder abbauen. Dann endet das Gastspiel in Norderstedt.

