Stand: 04.02.2017 17:23 Uhr

Seenotkreuzer "Berlin" tritt Dienst an

Ihre Besatzung soll kranken Seemännern helfen oder Schiffbrüchige retten: Seit Sonnabend ist der neue Seenotrettungskreuzer "Berlin" der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) offiziell im Dienst. Etwa 700 Gäste waren zu dem Anlass gekommen - auch Ministerpräsident Torsten Albig (SPD). "Die moderne Technik und die spendenfinanzierte Organisationsform der Seenotretter beeindrucken mich", sagte der Ministerpräsident. Gemeinsam mit dem ehrenamtlichen Vorsitzenden der DGzRS, Gerhard Harder, machte er eine kurze Probefahrt.

Neuer Seenotkreuzer "Berlin" im Dienst



















Feuerlöschkanone für Brände

Das 4.000 PS starke Schiff liegt bereits seit Mitte Januar im Hafen von Laboe. Die "Berlin" ist 28 Meter lang, 6,2 Meter breit und schafft 24 Knoten. Nach Angaben der DGzRS hat der Kreuzer ein Bordhospital. Dort können Retter Verletzte versorgen. Außerdem gibt es eine Feuerlöschkanone mit hoher Reichweite für Brände auf See. Falls das Schiff kentert, kann es sich innerhalb weniger Sekunden selbst wieder aufrichten. Die "Berlin" wurde ausschließlich mit Spenden finanziert. Auf dem Heck trägt sie ihr acht Meter langes Tochterboot "Steppke". Beide waren Mitte Dezember in Bremen getauft worden.

Pro Jahr mehr als 2.000 Einsätze

Die neue "Berlin" ersetzt den 31 Jahre alten gleichnamigen Vorgänger. Der damalige Bundespräsident Richard von Weizsäcker war bei der Taufe des Schiffes 1985 dabei. Die allererste "Berlin" war 1873 auf der Weltausstellung in Wien vorgestellt worden: ein speziell konstruiertes Ruderrettungsboot, das von 1876 bis 1897 auf der Seenotretter-Station Wilhelmshaven stationiert war. Die DGzRS kümmert sich um den maritimen Such- und Rettungsdienst in den deutschen Gebieten von Nord- und Ostsee. Rund 60 Seenotrettungskreuzer und -boote liegen dafür auf 54 Stationen zwischen Borkum und Usedom. Sie sind rund um die Uhr bereit. Mehr als 2.000 Einsätze fahren die Seenotretter laut der DGzRS im Jahr.

